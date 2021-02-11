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Koronavirüs aşısının ikinci doz uygulamasına bugün başlanıyor

11.02.2021 04:51 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşısının ikinci doz uygulamasına bugün başlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ikinci doz aşıların bugün uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ikinci doz aşıların bugün uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Koca, dün düzenlediği basın toplantısında 2,8 milyon kişinin ilk doz aşılanmasının tamamlandığını aktardı.

Bugünden itibaren ise ikinci doz aşılanmaya başlanıyor.

"Amacımız nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır" diyen Koca, bugünden itibaren 70 yaş üzeri, cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşların aşı olmaları için sisteme tanımlanacağını belirtti.

"Önümüzdeki süreçte aşılama tedariğiyle birlikte takvimi genişleteceğiz" diyen Koca, bu dönem için daha önce 50 milyon doz aşı için sözleşme yapıldığını aktardı.

"Şu kadar aşı geldi, gelecek diye duyurmayacağız"

Son iki gündür Türkiye'ye yeni aşıların geldiğini söyleyen Koca, diğer şirketlerle de görüşmelerin sürdüğünü, bundan sonra "Aşı bu kadar geldi, şu kadar gelecek" diye açıklama yapmayacaklarını belirtti.

En başından beri Pfizer-Biontech aşısı ile ilgili Uğur Şahin ile iletişimde olduklarını aktaran Sağlık Bakanı, mart, en geç nisan ayında aşıların temin edilebileceğini daha önce söylediklerini ifade etti.

Fahrettin Koca

"100 milyon aşı için anlaşma yapıldı"

Koca, şimdiye kadar 15 milyon doz aşının temin edildiğini ve 100 milyondan fazla aşı için anlaşmaların tamamlandığını aktardı.

Koca, aşı üretimi ve tedariği konusunda eleştiriler aldıklarını ve bu eleştirileri değerlendirdiklerini söyledi:

"Aşı tedariğinde tüm ülkeler zorluk yaşamaktadır. Buna ürettiği aşılar kullanıma giren ülkeler dahil. Her konuda eleştirildik, yaptıklarımız eksik ya da fazla bulundu. Her bir eleştiriyi 'Yönetimi daha iyi nasıl yapabiliriz' fikriyle sahiplendik ve birlikte daha iyisini başarmak için kullandık."

Öğretmenler için aşılama takvimi başlayacak

Mutasyonlarla ilgili olarak ise Koca, "Önemli mutasyonları ve etkilerini yakından takip ediyoruz. Bunlardan 263 tanesi İngiltere varyantı, 23 tanesi Güney Afrika varyantı, 106 tane kökeni belli olmayan varyant tespit edilmiştir. İngiltere'de başlayan mutasyonun hastalığın seyrinde değişiklik yapmamakla birlikte bulaşıcılığı artırdığına dair önemli bulgular var" dedi.

Ayrıca haftaya itibarıyla şehir bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak.

Yüz yüze eğitimin şu an için risk teşkil ettiğini aktaran Sağlık Bakanı, ay sonuna doğru öğretmenler için aşılama takviminin başlayacağını duyurdu.

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