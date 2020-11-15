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Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek

15.11.2020 15:58 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek

Koronavirüs aşısını bulan Biontech şirketinin CEO'su Prof. Uğur Şahin, aşının etkisinin yaz aylarında yoğun bir şekilde görüleceğini ve hayatın gelecek kış itibariyle normale döneceğini söyledi.

Koronavirüs aşısını bulan Biontech şirketinin CEO'su Prof. Uğur Şahin, aşının etkisinin yaz aylarında yoğun bir şekilde görüleceğini ve hayatın gelecek kış itibariyle normale döneceğini söyledi.

Şahin, aşının vaka sayılarına çok büyük bir etkisi olmaması nedeniyle bu kış aylarının yine zor geçeceğini belirtti.

BioNTech ve Pfizer, geçen hafta yapılan testlerdeki ilk analizlerin aşının Covid-19'a yakalanmayı yüzde 90'dan daha fazla önlediğini söylemişti.

Testlere 43 bin dolayında kişi katıldı.

Aşı, üç hafta arayla iki doz halinde yapılıyor.

BBC'de yayınlanan Andrew Marr Show programına katılan Şahin, aşının hastalığın bulaşmasını azaltacağına ve aşı vurulmuş bir kişideki semptomların gelişmesini engelleyeceğine inandığını söyledi.

Şahin "Ben böyle yüksek etkili bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın azalacağına inanıyorum. Belki yüzde 90 değill, belki yüzde 50 oranında. Ancak bunun salgının yayılmasında büyük bir azalma getireceğini de unutmayalım" dedi.

Prof Ugur Sahin

İlk etkili koronavirüs aşısının bulunduğu açıklamasının ardından, Oxfor Üniversitesi Profesörlerinden John Bell de hayatın bahar aylarında normale dönebileceğini söylemişti.

Ancak Şahin, bunun daha uzun süreceğini belirtti.

Şahin, her şey yolunda giderse aşının dağıtımının yıl sonunda ve gelecek yıl başlarında başlayabileceğini vurguladı.

Şahin amaçlarının Nisan ayı itibariyle dünya genelinde 300 milyon doz dağıtmak olduğunu ve bunun sadece "etkili olmaya başlamamızı" beraberinde getireceğini belirtti.

Daha büyük etkinin daha sonra görüleceğini belirten Şahin "Enfeksiyon oranlarının düşmesiyle yaz ayları da bize yardımcı olacak ve gelecek yılın sonbahar/kış aylarında yüksek düzeyde aşılanma oranı yakalamamız kesinlikle çok önemli" dedi.

Şahin, tüm aşılama programlarının gelecek sonbahar aylarından önce bitirilmesinin çok önemli olduğuna da işaret etti.

Şahin, aşının ileri yaştakilerde gençlerdeki kadar etkili olup olmadığı sorulduğunda, bu konuda gelecek üç hafta içinde daha iyi bir fikre sahip olmayı beklediklerini vurguladı.

Prof. Şahin, aşının ikinci dozunun vurulmasından sonra bağışıklığın ne kadar süreceğinin ise bilinmediğini, ancak bağışıklığın bir yıl içinde düşmesi halinde ek bir aşı yapmanın "çok da zor olmaması gerektiğini" anlattı.

Şahin, aşının başlıca yan etkilerinin ise, aşı yerinde birkaç gün süren ağrı ve bazı deneklerde yine birkaç gün süren hafif ateş olduğunu belirtti.

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