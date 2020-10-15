Koronavirüs aşısıyla ilgili ABD'den flaş iddia: Çocuklara tavsiye edilmeyebilir

Uzmanlar koronavirüs semptomlarını ağır geçiren çocuk sayısının az olduğunu belirtirken, aşı deneylerinde de şimdiye kadar çocuk deneklere yer verilmedi. CDC, erken dönem klinik deneylerin yalnızca hamile olmayan yetişkinler üzerinde yapıldığını kaydetti. Açıklamada aşının tavsiye edildiği grubun gelecekte daha fazla deneğin ekleneceği yeni klinik deneyler sonucunda değişebileceği belirtildi.

Pfizer şirketi, koronavirüsü ağır geçirmeyen ancak bulaştırıcılığı olan çocukları en genç 12 yaşında olmak üzere ileri dönem klinik deneylerine dahil edeceğini bildirmişti.

Henüz koronavirüs aşısı geliştirilmedi, ancak bunun için çalışmalarını ve klinik deneylerini sürdüren Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca gibi bir dizi ilaç şirketi var.

Yine CDC’den yapılan açıklamada 2020’nin sonundan önce ancak sınırlı sayıda aşı stoğu olacağı belirtildi ve olası koronavirüs aşısının önce ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından verilen acil durumda kullanma onayıyla piyasaya çıkacağı kaydedildi.

CDC, aşı stoğunun sınırlı olması nedeniyle bazı grupların aşıyı daha önce olmasının tavsiye edilebileceğini aktardı.

ABD sağlık yetkilileri tarafından görevlendirilen bağımsız bir uzman kurulu koronavirüs aşılarının dört aşamada piyasaya çıkabileceği; ilk grubun salgınla mücadelede ön plandaki sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekiplerinden oluşabileceği tavsiyesinde bulunmuştu.

