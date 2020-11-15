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Koronavirüs aşısıyla ilgili dünyaya umut olan Türk doktorlar Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den yeni haber

15.11.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşısıyla ilgili dünyaya umut olan Türk doktorlar Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den yeni haber

Koronavirüs aşısıyla ilgili yaptıkları başarılı çalışmayla dünyaya umut olan Türk doktor çift Uğur Şahin ile Özlem Türeci'den yine sevindiren bir açıklama geldi. Biyomedikal bilimci Dr. Özlem Turacı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Covid 19 aşı çalışması 50.000 kişi üzerine uygulandı yüzde 90-92 etkisini gösterdi dünyaya dağıtmak için hazır bekleyeceğiz. Bizi takıp edin" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bu günlerde tüm dünyada gözler, aşı çalışmalarıyla umut olan Türk doktor çift Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin üzerinde. Türk doktorlar koronavirüsü yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı. BioNtech şirketinin İcra Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Uğur Şahin'in koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğu yönündeki açıklaması dünyada geniş yankı bulmuştu.

TÜRECİ: YÜZDE 90-92 ETKİSİNİ GÖSTERDİ

İşte o aşının arkasındaki diğer isim olan Dr. Özlem Türeci, bugün yeniden sevindiren bir açıklama yaptı. HaberTürk'te yer alan habere göre; Biyomedikal bilimci Dr. Turacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid 19 aşı çalışması 50.000 kişi üzerine uygulandı yüzde 90-92 etkisini gösterdi dünyaya dağıtmak için hazır bekleyeceğiz. Bizi takıp edin" açıklamasında bulundu.

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