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Koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama! Tarih vererek duyurdu

15.04.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs aşı çalışmalarında haziran sonuna kadar 40 yaş üstündekilerin tamamının aşılanması planlanırken Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Yaz sonunda 20 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde gitmesini bekliyoruz" dedi.

Koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama! Tarih vererek duyurdu

Koronavirüs vakalarındaki korkutan artış devam ederken tüm umutlar aşı çalışmalarında. Aşılanma hızının artırılması planlanırken, haziran sonu hedefi 40 yaş üstündekilerin tamamının aşılanması.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

YAZ SONUNU İŞARET ETTİ

(Kovid-19 aşılaması) Yaz sonunda 20 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde gitmesini bekliyoruz.

1 Ocak'ta tüm vakalar içinde sağlık çalışanlarının payı yüzde 5,3 iken geldiğimiz aşamada bu rakamın yüzde 1,3 olduğunu görüyoruz. Yani tüm vakalar içindeki sağlık çalışanlarının oranında 4 kattan fazla düşme var.

Sağlık çalışanlarının yaş aralığını düşündüğümüzde, aşı demek ki 20 yaşında da, 40 yaşında da, 60 yaşında da, 80 yaşında da etkili oluyor ve insanları ağır hastalık geçirmekten koruyor.


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koronavirüs (Covid-19) Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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