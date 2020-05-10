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Koronavirüs, Asya'da çay üretimini nasıl etkileyecek?

10.05.2020 10:25 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanında koronavirüs yüzünden milyonlarca insanın evlerine kapanmasının çay talebinde artışa yol açması bekleniyor. Oysa salgın yüzünden alınan önlemler özellikle Asya'nın büyük çay üreticilerinde hasat mevsimini kısalttı ve çay üreticisi birçok ülkede üretimin düşmesi bekleniyor.

Koronavirüs, Asya'da çay üretimini nasıl etkileyecek?

Dünyanın dört bir yanında koronavirüs yüzünden milyonlarca insanın evlerine kapanmasının çay talebinde artışa yol açması bekleniyor. Oysa salgın yüzünden alınan önlemler özellikle Asya'nın büyük çay üreticilerinde hasat mevsimini kısalttı ve çay üreticisi birçok ülkede üretimin düşmesi bekleniyor.

Guardian gazetesi, özellikle Hindistan'da hasadın olumsuz etkilendiğini, kuzeydoğudaki Assam eyaletinde sokağa çıkma sınırlamaları yüzünden bir ayı aşkın süre hasat yapılamadığını yazdı.

Kıymetli ve pahalı çay türlerinin sadece belli zamanlarda toplanması mümkün oluyor. Örneğin "çayın şampanyası" adıyla bilinen Darjeeling çayının ilk hasadı, önlemlerden çok kötü etkilendi. Mart ve Nisan aylarında toplanması gereken bu ürün, ülkenin yıllık çay gelirinin yüzde 40'ını sağlıyor.

Guardian; Çin, Sri Lanka ve Vietnam gibi Asya'nın diğer büyük çay üreticilerinde de hasadın kesintiye uğradığını ancak İngiltere'nin çay ihtiyacının çok büyük kısmını karşılayan Kenya'da durumun farklı olduğunu yazdı.

Hatta Uluslararası Çay Komisyonu Kenya'da bu yıl rekoltenin yüzde 15 civarında artmasını beklediklerini söylüyor.

Kenya'da çay toplamaya devam ediliyor.

Mintec şirketinden tecrübeli piyasa analisti Ibi Idoniboye, Guardian'a yaptığı açıklamada, "Kenya'da yıl boyu üretim devam edebiliyor" dedi.

Yılın ilk üç ayında çay üretimi onlarca yılın en düşük düzeyine inen Sri Lanka'da da salgın çok etkili oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre 14 milyon kilo daha az ihracat yapıldı.

Sri Lanka'nın 125 yıllık geleneksel çay açık artırmaları haftası da tarihinde ilk kez salgın nedeniyle Nisan ayında yapıldı. Başkent Colombo'da yapılan bu açık artırmayla çay satışlarına dünyanın her yerinden alıcılar katılıyor.

Çay Üreticileri Birliği'nden Roshan Rajadurai, "Çay üretimi ülke çapında ilk kez salgın yüzünden bu düzeyde etkilendi" dedi. Hükümet çay tarlalarında çalışmayı iki gün tamamen durdurdu ama sonra yeniden izin verdi.

Yüz binlerce Sri Lankalı işçi hala çay topluyor ama paketleme gibi üretimin daha sonraki aşamalarında tam kapasite sağlanamıyor. Covid-19 salgını yüzünden yaşanan sıkıntıların üzerine bir de bu yıl kuraklık eklendi.

Vietnam da çay üretiminde sıkıntı yaşıyor. Ülkede çay ihracatı 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 2,5 azalarak 26 bin tona düştü.

Üretici ülkelerde yaşanan sıkıntılar piyasa uzmanı Idoniboye'ye göre fiyatlardaki yükseliş, nakliyedeki kesintilerin ve spekülasyonların da etkisiyle fiyatların da tırmanmasına yol açabilir.

Koronavirüs

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