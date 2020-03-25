HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs Avrupa sağlık sistemlerini tehdit ediyor

Koronavirüs Avrupa sağlık sistemlerini tehdit ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2020 21:25 | Son Güncelleme

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa ülkelerinin sağlık sistemlerinin birkaç hafta içinde koronavirüs nedeniyle kapasite sıkıntısı yaşayabileceğini söyledi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein’ın sağlık sistemlerinin gelecek haftalarda koronavirüs salgını nedeniyle kapasite sorunu yaşayayabileceğini söyledi.

AB’nin salgın hastalıklardan sorumlu ajansı olan ECDC’nin direktörü Andrea Ammon, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Son 10 günde AB ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) kayıt altına alınan COVID-19 vaka ve ölüm sayısının on kat arttığını" söyledi. Ammon, "küresel pandeminin merkezinin şimdi Avrupa olduğunu" da sözlerine ekledi.

Ammon, "Oranlar Şubat başında Hubei’de ve Mart başında İtalya’da gözlemlediğimiz trende benzer bir biçimde artıyor" diye konuştu. Direktör, herkesin resmi makamlarca alınan önlemlere uymasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.

ECDC verilerine göre, Çarşamba günü itibarıyla 150’yi aşkın ülkede kayıt altına alınan 416 bin COVID-19 vakasının yaklaşık 205 bini AB/AEA ve Birleşik Krallık’ta kaydedildi. Söz konusu bölgede şu ana kadar virüs nedeniyle 11 bin 810 ölüm yaşandı.

dpa/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
İtalya'da bir günde 683 can kaybıİtalya'da bir günde 683 can kaybı
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!

En Çok Okunan Haberler

32 bin sağlık personeli alınacak! İşte başvuru tarihi

32 bin sağlık personeli alınacak! İşte başvuru tarihi

Fethiye'de gözyaşları içinde anlattı! Koronavirüs çığlığı

Fethiye'de gözyaşları içinde anlattı! Koronavirüs çığlığı

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı

İspanya'da ölü sayısında korkunç artış!

İspanya'da ölü sayısında korkunç artış!

Okullar ne zaman açıklacak? İki Bakan'dan ortak açıklama

Okullar ne zaman açıklacak? İki Bakan'dan ortak açıklama

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!

Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Diğer Haberler
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan koronavirüs açıklaması: Basit bir grip

Bolsonaro'dan koronavirüs açıklaması: Basit bir grip

Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenleri sayısı 1331'e yükseldi

Fransa'da hayatını kaybedenleri sayısı 1331'e yükseldi

Prens William ‘medya abartıyor’ dedi, babasında koronavirüs çıktı!

Gülerek virüsü önemsememişti! Şaka gerçek oldu

Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde ölü sayısı 20 bini geçti

Koronavirüs kabusu! Ölü sayısı 20 bini geçti

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 503'e yükseldi

İtalya'da bir günde 683 can kaybı

İngiltere'de 21 yaşındaki kadın koronavirüse yenik düştü

İngiltere'de 21 yaşındaki kadın koronavirüse yenik düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.