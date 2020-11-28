Koronavirüs Avrupa’da 400 binden fazla can aldı

Diğer yandan pek çok Avrupa ülkesinde kısıtlayıcı tedbirler gevşetiliyor.Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa’da hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini geçti. Fransız haber ajansı AFP’nin derlediği verilere göre, salgının başlangıcından bu yana, Covid-19 hastalığı sonucu Avrupa ülkelerinde ölenlerin sayısı Cumartesi günü itibariyle 400 bin 649’a yükseldi. Böylece Avrupa, Güney Amerika’nın ardından, pandeminin en fazla ölüme neden olduğu ikinci kıta konumunda bulunuyor.

AFP’nin verilerine göre sadece geçtiğimiz hafta içinde Avrupa’da 36 binden fazla kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Bu da Avrupa’da bir hafta içinde kaydedilen en yüksek ölü sayısına tekabül ediyor. Avrupa’da en çok ölüm vakası yaşanan ülkeler ise İngiltere (57 bin 551), İtalya (53 bin 677), Fransa (51 bin 914) İspanya (44 bin 668) ve Rusya (39 bin 68) olarak sıralanıyor.

Almanya’da günlük vaka sayısı 21 bin 695

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre son 24 saatte 21 bin 695 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylece ülke çapında koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyon 28 bini geçmiş oldu.Salgının başlangıcından bu yana Almanya’da hayatını yitirenlerin sayısı ise 15 bin 965.