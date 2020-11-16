Koronavirüs: Avrupa'da ikinci dalgayla birlikte sokağa çıkma yasakları geri döndü

Alman sağlık yetkilileri Perşembe günü, son 24 saat içinde 89 kişinin daha öldüğünü ve 16.774 ile vaka sayılarında rekor kırıldığını açıkladı.

Merkel, ülke genelinde geniş çaplı sokağa çıkma kısıtlamalarını savunuyor ancak sağcı milletvekillerinin itirazı karşısında daha küçük çaplı adımlar atılıyor.

Başbakan Angela Merkel, Pazartesi gününden itibaren restoranlar, barlar, spor salonları ve tiyatroların 30 Kasım'a kadar kapatılacağını açıkladı.

Bu arada Almanya da, Fransa'daki kadar kapsamlı olmasa da ulusal karantina önlemleri getirdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin "birincisinden daha zor olacağı şüphe götürmeyen ikinci bir dalga altında ezilme" riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Cuma gününden itibaren Fransa'da yaşayanlar yalnızca iş ya da sağlık sorunları nedeniyle evlerinden ayrılabilecekler.

Koronavirüs vakalarında ve ölümlerinde ciddi bir artışla karşı karşıya olan Avrupa'nın en büyük iki ekonomisi ülke çapında sokağa çıkma kısıtlamalarına geri dönüyor.

Koronavirüsün bu yılın başlarında yaşanan ilk dalgasından bazı Avrupa ülkeleri sert etkilenirken, diğer ülkeler çok kötü bir tablodan kaçmayı başardı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İkinci dalganın derinliklerindeyiz" dedi. "Bence bu yılki Noel farklı bir Noel olacak."

Alman sağlık yetkilileri Perşembe günü, son 24 saat içinde 89 kişinin daha öldüğünü ve 16.774 ile vaka sayılarında rekor kırıldığını açıkladı.

Fransa'da günlük Covid-19 ölümleri Nisan ayından bu yana en yüksek seviyede. Ülkede Çarşamba günü 36.437 yeni vaka ve 244 can kaybı bildirildi.

İngiltere'de yayımlanan yeni bir araştırma , her gün yaklaşık 100.000 kişinin virüse yakalandığını gösterdi. Ülkede bölgesel bir yaklaşımdan uzaklaşarak ulusal sokağa çıkma kısıtlamaları getirmesi için hükümete baskı artıyor.

İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere salgının birinci dalgasından en kötü etkilenen ülkeler arasındaydı, zamanla vakaları, hastaneye kabulleri ve ölümleri çok düşük bir seviyeye indiren ancak ekonomilerini harap eden katı ulusal sokağa çıkma kısıtlamaları uyguladılar.

Kısıtlamalar, temel ihtiyaçları sağlayanların dışındaki mağazaların, barların ve restoranların yeniden açılması ve seyahatlerin yeniden başlamasıyla yazın başlarında kalkmaya başladı. Ancak Ağustos ayında vaka sayıları yeniden artmaya başladı, son haftalarda ise siyasetçileri alarma geçiren büyük bir yükseliş yaşandı.

İlk dalgadan kötü etkilenmeyen ülkeler - Çekya ve Polonya gibi - bu sefer salgından kaçabilecek gibi durmuyor. Uzmanlar, kıtanın büyük bir kısmında endişe verici vaka sayıları konusunda uyarıda bulunuyor.

Fransa ve Almanya ne gibi önlemler alıyor?

Macron, Mart ayındaki ilk sokağa çıkma kısıtlamalarında olduğu gibi, yeni kurallara göre insanların evlerinden ayrılmak için bir form doldurmaları gerektiğini söyledi. Sosyal amaçlı bir araya gelmeler yasaklandı.