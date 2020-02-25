Koronavirüs Avrupa'da yayılıyor

Avusturya'da iki kişide virüs tespit edildi. İran'da ölü sayısı 16'ya yükseldi.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni koronavirüsün İran Sağlık Bakan Yardımcısı İraj Harirçi'yi de bulaştığı belirtildi. IRNA devlet televizyonunda video mesajı yayınlanan Harirçi, Covid-19 testlerinin positif çıktığını açıkladı. İran'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi. İran'da bugüne kadar 95 kişiye hastalığın bulaştığı belirlendi.

Avusturya'da iki kişide koronavirüs

Koronavirüs Avrupa'ya da yayılıyor. İtalya'da virüs nedeniyle yedi kişinin yaşamını yitirmesinin ardından İtalya'nın komşusu Avusturya'da da iki kişide virüs tespit edildi. Ülkenin batısındaki Tirol Eyaleti Başbakanı Günther Platter bölgelerinde yaşayan iki İtalyan'da virüs tespit edildiğini belirtti. Platter, yerel medyaya yaptığı açıklamada, söz konusu kişilere İtalya'nın Lombardiya bölgesine yaptıkları seyahat sırasında virüsün bulaştığını tahmin ettiklerini söyledi.

ORF televizyon kanalına konuşan her ikisi de 24 yaşında olan İtalyanların, Innsbruck hastanesinde karantina altında alındığı belirtildi.