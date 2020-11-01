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Koronavirüs: Avustralya'da yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 24 saat boyunca yeni vaka bildirilmedi

01.11.2020 13:39 | Son Güncelleme

Avustralya'da 9 Haziran'dan bu yana ilk kez Cuma günü yerel saatle 20:00'den Cumartesi aynı saate kadar yeni vaka bilgisi gelmedi. Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harika iş çıkaran tüm sağlık çalışanlarımıza ve her şeyden önce Avustralya halkına teşekkür ederiz" dedi.

Koronavirüs: Avustralya'da yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 24 saat boyunca yeni vaka bildirilmedi

Avustralya'da yaklaşık 5 aydır ilk kez 24 saat boyunca ülke kaynaklı yeni koronavirüs vakası bildirilmedi.

Cuma günü yerel saatle 20:00'den Cumartesi aynı saate kadar yeni vaka bilgisi gelmedi.

'9 HAZİRAN'DAN BU YANA BİR İLK'

Yetkililer bunun 9 Haziran'dan bu yana ilk kez gerçekleştiğini söyledi.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harika iş çıkaran tüm sağlık çalışanlarımıza ve her şeyden önce Avustralya halkına teşekkür ederiz" dedi.

https://twitter.com/GregHuntMP/status/1322785155224920064

Avustralya'da koronavirüs salgınında ikinci dalganın merkezi konumundaki Victoria eyaletinde de, 112 gün süren sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası 48 saattir yeni koronavirüs vakası bildirilmedi.

Sağlık yetkilileri, önümüzdeki günlerde kısıtlamaların hafifletilebileceğini söylüyor.

25 MİLYON NÜFUSLU ÜLKEDE 1000'DEN AZ ÖLÜM

Yaklaşık 25 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar bildirilen koronavirüs vaka sayısı 28000'den, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 1000'den az.

Koronavirüsle mücadelede başarı öykülerinden biri olarak görülen Avustralya'da erken aşamada sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmış ve mümkün olduğunca fazla sayıda kişiye test yapılmıştı.

Ülkede Covid-19 ölümlerinin yüzde 90'ının görüldüğü Victoria eyaletinde ise dünyadaki en sert kısıtlamalardan biri uygulanmıştı.

Melbourne

Victoria'nın en büyük kenti Melbourne geçen hafta kısıtlamalar kaldırılmaya başlandı.

Melbourne'de artık insanlar evlerinden ayrılabiliyor. İnsanlar en fazla 10 kişilik grupolar halinde bir araya gelebiliyor. Mağazalar, restoranlar, kafeler ve barlar da yeniden açıldı.


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