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Koronavirüs: Avusturya'da en az iki buçuk hafta sürecek ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamaları başlıyor

14.11.2020 21:32 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs: Avusturya'da en az iki buçuk hafta sürecek ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamaları başlıyor

Koronavirüs salgınında hasta ve ölüm sayısının giderek arttığı Avrupa'da, Avusturya da ikinci bir ulusal sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti. Kısıtlamalar 17 Kasım'da başlayacak ve 6 Aralık'a kadar sürecek.

Koronavirüs salgınında hasta ve ölüm sayısının giderek arttığı Avrupa'da, Avusturya da ikinci bir ulusal sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti. Kısıtlamalar 17 Kasım'da başlayacak ve 6 Aralık'a kadar sürecek.

En az iki buçuk hafta sürecek sokağa çıkma kısıtlaması için Başbakan Sebastian Kurz, halkını Covid-19 vakalarındaki hızlı yükselişi engellemek adına evlerinin dışından kimseyle görüşmemeye çağırdı.

Salı günü başlayacak yeni sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber okulların da kapanacağını ifade eden Kurz, öğrencilerin uzaktan eğitime başlayacağını belirtti.

Kuaförler dahil olmak üzere gerekli olmayan tüm mağaza ve hizmetlerin kapatılacağı önlemler 6 Aralık'a kadar devam edecek. Hükümet, insanlara mümkün olduğu müddetçe evden çalışmalarını söyledi.

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, alınan bu önlemlerin sağlık hizmetinin salgının altında çökmesini durdurmak için son şans olduğunu söyledi.

Avusturya, pandeminin ilk dalgası sırasında Mart ayında ülke çapında ilk sokağa çıkma kısıtlamalarını getirmişti.

Başkent Viyana'da ise Kasım ayı başında 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere kısmi bir kilitlenme uygulanmıştı.

Avusturya'da dün rekor seviyede 9 bin 586 yeni günlük koronavirüs vakası bildirildi.

Bu sayı Avusturya'da ilk dalganın zirvesinden dokuz kat daha yüksek. Ülkede bugüne kadar 191 binden fazla vaka ve Covid-19 ile ilişkili bin 661 ölüm kaydedildi.

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