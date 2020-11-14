Koronavirüs: Avusturya'da en az iki buçuk hafta sürecek ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamaları başlıyor

Koronavirüs salgınında hasta ve ölüm sayısının giderek arttığı Avrupa'da, Avusturya da ikinci bir ulusal sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti. Kısıtlamalar 17 Kasım'da başlayacak ve 6 Aralık'a kadar sürecek.

En az iki buçuk hafta sürecek sokağa çıkma kısıtlaması için Başbakan Sebastian Kurz, halkını Covid-19 vakalarındaki hızlı yükselişi engellemek adına evlerinin dışından kimseyle görüşmemeye çağırdı.

Salı günü başlayacak yeni sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber okulların da kapanacağını ifade eden Kurz, öğrencilerin uzaktan eğitime başlayacağını belirtti.

Kuaförler dahil olmak üzere gerekli olmayan tüm mağaza ve hizmetlerin kapatılacağı önlemler 6 Aralık'a kadar devam edecek. Hükümet, insanlara mümkün olduğu müddetçe evden çalışmalarını söyledi.

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, alınan bu önlemlerin sağlık hizmetinin salgının altında çökmesini durdurmak için son şans olduğunu söyledi.

Avusturya, pandeminin ilk dalgası sırasında Mart ayında ülke çapında ilk sokağa çıkma kısıtlamalarını getirmişti.