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  4. Koronavirüs aynı hastada 18 defa mutasyona uğradı

Koronavirüs aynı hastada 18 defa mutasyona uğradı

12.01.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs aynı hastada 18 defa mutasyona uğradı

Rus bilim insanları, hasta bir kadının vücudundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 18 yeni mutasyona uğradığını saptadıkları bir vakayı açıkladı.

Rus İzvestiya gazetesinin araştırmanın ön baskısına dayandırdığı haberinde, Rus bilim insanlarının hasta bir kadının vücudundaki yeni tip koronavirüsün (bilimsel adıyla SARS-CoV-2) 18 yeni mutasyona uğradığını saptadıkları belirtildi.

Habere göre koronavirüs mutasyonları, dördüncü derece lenf kanseri (lenfoma) hastası olan 47 yaşındaki bir kadında saptandı.

Kadının Nisan 2020'de koronavirüse yakalandığı, sonradan sürekli olarak Kovid-19 testi yaptırdığı ve sonuçların 9 Eylül’e kadar sürekli pozitif çıktığı öğrenildi.

Bilim insanları, kadına Kovid-19 bulaştırdığını tahmin ettikleri hastadan aldıkları örnekte bulunan koronavirüs genomunu esas varyant olarak kabul etti. Örnekleri karşılaştıran uzmanlar, virüsün kadının vücudunda 18 yeni mutasyona uğradığı sonucuna vardı. Bununla birlikte 18 mutasyondan S-protein geninde bulunan ikisinin, daha önce Danimarka vizonlarında bulunanlarla aynı olduğu görüldü.

Sibirya Federal Üniversitesi Genomik ve Biyoinformatik Kürsüsü ve Göttingen Üniversitesi uzmanı Prof. Konstantin Krutovskiy, mutasyonların bağışıklık sistemi baskılanmış diğer hastalarda virüsün evrim geçirdiği sırada görülen ve ‘İngiliz’ varyantında ortaya çıkan mutasyonlarla kısmen örtüştüğünü belirtti.

Krutovskiy, “Ancak Rus uzmanlarının bu çalışmasında, virüsün çok sayıda mutasyona uğramasının, SARS-CoV-2'nin uzun süre tek bir organizmada kalmasının bir sonucu olduğu ilk kez ikna edici bir şekilde ortaya konuldu” vurgusunu yaptı.

Rus uzman, aynı zamanda şimdilik sadece tek bir vaka açıklandığından, yeni ‘Rus’ türünün yayılma hızına ilişkin çıkarımlarda bulunmak için henüz erken olduğunu sözlerine ekledi.

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