Koronavirüs aynı hastada 18 defa mutasyona uğradı

Sibirya Federal Üniversitesi Genomik ve Biyoinformatik Kürsüsü ve Göttingen Üniversitesi uzmanı Prof. Konstantin Krutovskiy, mutasyonların bağışıklık sistemi baskılanmış diğer hastalarda virüsün evrim geçirdiği sırada görülen ve ‘İngiliz’ varyantında ortaya çıkan mutasyonlarla kısmen örtüştüğünü belirtti.

Bilim insanları, kadına Kovid-19 bulaştırdığını tahmin ettikleri hastadan aldıkları örnekte bulunan koronavirüs genomunu esas varyant olarak kabul etti. Örnekleri karşılaştıran uzmanlar, virüsün kadının vücudunda 18 yeni mutasyona uğradığı sonucuna vardı. Bununla birlikte 18 mutasyondan S-protein geninde bulunan ikisinin, daha önce Danimarka vizonlarında bulunanlarla aynı olduğu görüldü.

Kadının Nisan 2020'de koronavirüse yakalandığı, sonradan sürekli olarak Kovid-19 testi yaptırdığı ve sonuçların 9 Eylül’e kadar sürekli pozitif çıktığı öğrenildi.

Habere göre koronavirüs mutasyonları, dördüncü derece lenf kanseri (lenfoma) hastası olan 47 yaşındaki bir kadında saptandı.

Krutovskiy, “Ancak Rus uzmanlarının bu çalışmasında, virüsün çok sayıda mutasyona uğramasının, SARS-CoV-2'nin uzun süre tek bir organizmada kalmasının bir sonucu olduğu ilk kez ikna edici bir şekilde ortaya konuldu” vurgusunu yaptı.

Rus uzman, aynı zamanda şimdilik sadece tek bir vaka açıklandığından, yeni ‘Rus’ türünün yayılma hızına ilişkin çıkarımlarda bulunmak için henüz erken olduğunu sözlerine ekledi.

