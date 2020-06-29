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Koronavirüs: 'Bağırarak konuşulan ve şarkı söylenen yerlerde risk artırıyor'

29.06.2020 14:31 | Son Güncelleme

Bilim insanları koronavirüse yakalanmamak için enfekte yüzeylere dokunmaktan daha çok başka kişilerle yakın temastan kaçınılması ve bağırılarak konuşulan ya da şarkı söylenen yerlerden uzak durulması tavsiyesinde bulunuyor.

Koronavirüs: 'Bağırarak konuşulan ve şarkı söylenen yerlerde risk artırıyor'

Bilim insanları koronavirüse yakalanmamak için enfekte yüzeylere dokunmaktan daha çok başka kişilerle yakın temastan kaçınılması ve bağırılarak konuşulan ya da şarkı söylenen yerlerden uzak durulması tavsiyesinde bulunuyor.

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, havalandırmanın yetersiz olduğu yerler özellikle tehlike arz ediyor.

Yeni ortaya çıkan bulguların, normalleşme sürecinde halk sağlığını korumaya yönelik stratejilerde işletmeler ve hükümetlere yardımcı olabileceği ifade edilen haberde "Bunlar, pleksiglas bölmeler kullanılması, mağazalar ve diğer mekanlarda maske takılması, iyi havalandırma sistemlerinin kullanılmasını ve pencerelerin mümkün olduğunca açık tutulmasını da içeriyor" deniyor.

korona

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Yapılan araştırmalara göre virüsün bulaşmasındaki önemli bir faktör, konuşurken ve nefes alırken çıkan parçacıkların hava akımıyla yayılması ve yakınınızdaki insanlara hastalık bulaştırma potansiyeli.

WSJ haberinde "Sağlık kurumları, şimdiye kadar Covid-19'un bulaşmasındaki ana faktörün virüsün solunması olduğunu söylüyor. Hastalıklı bir kişiden yayılan parçacıkların ağız, burun ve göze girmesi virüs bulaştırabilir. Ama bu parçacıklar oldukça hızlı bir şekilde yere ya da başka yüzeylere düşüyor" deniyor.

Diğer bir faktör de maruz kalma süresinin uzun olması. ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezi (CDC), bunu 15 dakika ya da daha uzun süre bir kişiyle iki metreden az bir mesafede korumasız temasın riskli olduğu uyarısında bulunuyor.

Ama bu kişinin karşısındakinin yüzüne hapşırması halinde bu süre çok daha kısalıyor.

Koronavirüs

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