Koronavirüs bağışıklığı ne kadar sürüyor?

Her ne kadar çalışmanın bulguları umut verici olsa da araştırmada test edilen kişilerin bir daha enfekte olup olmadığına bakılmıyor dolayısıyla var olan antikorların koruyucu özelliğinin tam olarak ne kadar uzun süre kaldığı hala net şekilde kestirilemiyor.

Sürü bağışıklığı konusunda ise Profesör Rodda, virüsün yayılmasına müsade etmenin kötü bir fikir olduğunu ileri sürüyor ve sürü bağışıklığı için en garanti yöntemin aşılama olduğunu vurguluyor.

'SÜRE DAHA UZUN'

İzlanda'da enfekte olup iyileşen bin 107 kişi üzerinde gerçekleştirilen ve The New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir başka çalışma da bu kişilerin gerekli antikorları ürettiğini ortaya koydu. Aradan geçen dört ay içinde bu antikor sayısının düşmediği de gözlemlendi.

Kısaca kazanılan bağışıklı ilk dönemler düşünülenden kesinlikle daha uzun. Şimdi yeni çalışmalarla tam olarak ne kadar daha uzun bunun bulunması gerekiyor.

YÜZDE 100 KORUMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Bununla birlikte Hackensack Tıp üniversitesi'nden Dr. Stphen Sperber "Vücutta antikor olması bu süreler içerisinde kesinlikle enfekte olunmayacağı anlamına gelmiyor." diyerek bazen senaryonun enfekte olup hastalığı çok daha hafif atlatma şeklinde gerçekleşebildiğini kaydediyor. Yani yüzde 100 bir korumadan bahsetmek mümkün değil.

Bununla birlikte Sperber "Çok az sayıda da olsa bazı durumlarda antikorlar hiçbir işe de yaramayabiliyor ve hastalık aynı şekilde tekrar edebiliyor" diyor.