Koronavirüs: Bakan Koca, vaka artışını beklediklerini söyledi, Türk Toraks Derneği 'kontrol kaybediliyor' uyarısı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Cumartesi günü son 45 günün en yüksek vaka artış sayısının açıklandığını belirterek, bunun beklenen bir sonuç olduğunu söyledi. Türk Toraks Derneği ise pandeminin kontrolünün kaybedildiği kaygısı taşıdığını ifade etti ve birinci dalganın ikinci zirvesine doğru hızla yaklaşıldığı uyarısını yaptı.

Bakan Koca, sabah saatlerinde Twitter üzerinden attığı mesajda, tedbir alınması çağrılarını yineledi.

Koca, "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta YİNE BERABER MİYİZ?" diye yazdı.

Türkiye'de Cumartesi günü açıklanan verilere göre, koronavirüs vaka sayısındaki artış 1256 oldu. Böylece toplam vaka sayısı 248 bin 117'ye yükseldi.

Can kaybı da 21 kişi artarak, 5 bin 955'e çıktı.

https://twitter.com/ToraksDernegi/status/1294574199546224640

Toraks Derneği: Birinci dalganın ikinci zirvesine yaklaşıyoruz

Göğüs ve solunum hastalıkları uzmanı doktorları bünyesinde barındıran Türk Toraks Derneği de Cumartesi günü yazılı bir açıklama yaparak, salgının kontrolden çıktığına dair kaygı duyduğunu söyledi.