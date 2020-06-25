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Koronavirüs: Bazı Covid-19 hastaları neden koku ve tat alma duyularını yitiriyor?

25.06.2020 08:57 | Son Güncelleme

İngiltere ve ABD gibi bazı ülkelerde, koku ve tat alma duyularının kaybedilmesi de yeni tür koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığının belirtileri arasında sıralanıyor. Bilim insanları, bu belirtinin nedenlerini araştırıyor.

Koronavirüs: Bazı Covid-19 hastaları neden koku ve tat alma duyularını yitiriyor?

İngiltere ve ABD gibi bazı ülkelerde, koku ve tat alma duyularının kaybedilmesi de yeni tür koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığının belirtileri arasında sıralanıyor.

Bazı hastalar, bir aydan uzun bir zaman hem tat hem de koku alamadıklarını söylüyordu. Bazılarının ise bu duyularının geri gelmesi daha uzun sürüyor.

Son dönemde bunun arkasında yatan nedenlerin tespit edilmesi için bazı bilimsel araştırmalar yapılıyor.

Yapılan ilk değerlendirmeler, bazı Covid-19 hastalarında görülen bu durumun arkasında doku ya da mukozların şişmesinin yatıyor olabileceğini gösteriyor.

Reading Üniversitesi'nden tat kimyası uzmanı Doç. Dr. Jane Parker ile Londra Üniversitesi'nden rinolog Dr. Simon Gane'in The Conversation'da yayımladıkları makalede, solunum yollarında mukoz ve doku şişmesi sonucunda, burnun koku almasını sağlayan olfaktör yarığının tıkandığı belirtildi.

Makalede, Covid-19 hastalarında olfaktör yarığının tıkanması sonucu koku ve tat kaybının yaşanmış olabileceği ifade ediliyor.

Bu tıkanma sonucunda da aromalar, nöronlara ulaşamıyor ve bu da sorun yaşayan kişinin koku duyusunu kaybetmesine neden oluyor.

Bu şişkinliğin azalmasının ardından hastalar yeniden koku almaya başlıyor. Bu sorun normal şartlar altında hastalığın geçmesinden bir ya da iki hafta sonra çözülüyor.

Ancak bağışıklık sisteminin daha agresif mücadele ettiği durumlarda nöronlarda da hasar oluşabiliyor ve bu süre 30 güne kadar çıkıyor.

koronavirus

Tat ve koku birbiriyle bağlantılı

Bilim insanları koku ile tat duyularının birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu ve koku duyusunun kaybolmasının tat almayı da etkileyebileceğini söylüyor.

Bununla birlikte Covid-19 hastalarında görülen tat kaybının bundan mı kaynaklandığı yoksa ayrı bir nedeni mi olduğu ise henüz kesin olarak bilinmiyor.

Virüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 200 hasta üzerinde Nisan ayında yapılan bir araştırmada, hastaların yalnızca yüzde 5'inin koku ve tat duygusunu kaybettiğini söylediği belirtiliyor.

Ancak yine aynı içerisinde 50 hasta üzerinde yapılan bir araştırmada ise bu oran yüzde 98'e çıkıyor. Mayıs ayındaki bir araştırmada da hastaların yüzde 53'ü koku alma duyusunu yitirdiğini söyledi.

Koronavirüs

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