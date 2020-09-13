Koronavirüs: BBC anketi zengin ve fakir ülkeler arasında keskin bir ayrım olduğunu gösteriyor

Haziran 2020'de GlobeScan tarafından salgının yüksek olduğu 27 ülkede BBC Dünya Servisi için yapılan bir anket, koronavirüs salgınının fakir ülkeleri dünyanın geri kalanına göre daha fazla etkilediğini gösterdi.

Salgının altıncı ayında yayımlanan ankete toplamda 27 binden fazla kişi katıldı. Ankete katılanlarla Covid-19 ve bunun yaşamları üzerindeki etkisi üzerine konuşuldu.

Pandemi sonrasındaki kilitlenmelerin ekonomilere verdiği zarar büyük oldu.

Anket sonuçlarına göre ise yoksul ülkelerdeki halk ve genç insanlar en büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Ankete katılan daha yoksul ülkelerdeki insanların yüzde 69'u gelirlerinde bir düşüşün olduğunu söyledi. Daha varlıklı olan ülkelerde ise bu oran yüzde 45.

Anket sonuçları ırk ve cinsiyet temelli farklılıkların olduğunu da gösterdi. Ankete göre kadınlar erkeklere göre daha kötü durumda. ABD'de ise siyah insanlar beyazlara göre daha fazla koronavirüse yakalandı.

GlobeScan'ın CEO'su Chris Coulter BBC'ye verdiği demeçte, "Bu salgının ana anlatılarından biri, hepimizin bu işte birlikte olduğudur" dedi.