HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs: BBC sunucusu Victoria Derbyshire, 'Noel'de de uygulanırsa 6 kişi kuralına uymayacağım' dedi

Koronavirüs: BBC sunucusu Victoria Derbyshire, 'Noel'de de uygulanırsa 6 kişi kuralına uymayacağım' dedi

13.11.2020 10:45 | Son Güncelleme

BBC sunucusu Victoria Derbyshire, İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan "6 kişi kuralı"na Noel'de, o dönem yürürlükte olması halinde uymayacağını söyledi. Derbyshire, bunu Noel'i ailesiyle birlikte kutlayabilmek için yapacağını belirtti.

Koronavirüs: BBC sunucusu Victoria Derbyshire, 'Noel'de de uygulanırsa 6 kişi kuralına uymayacağım' dedi

BBC sunucusu Victoria Derbyshire, İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan "6 kişi kuralı"na Noel'de, o dönem yürürlükte olması halinde uymayacağını söyledi. Derbyshire, bunu Noel'i ailesiyle birlikte kutlayabilmek için yapacağını belirtti.

Radio Times dergisine konuşan Derbyshire; 7 kişiden oluşan ailesinin riskleri bildiğini ve "makul" şekilde davranacağını söyleyerek, "Dijital termometre alacağız" dedi.

Derbyshire, "Bunu düşünmemin sorumsuzluk olduğunu kabul ediyorum ancak birçok kişinin benim gibi düşündüğü görüşündeyim" dedi.

Londra'da yaşayan Derbyshire, Noel'i, eşi ve iki çocuğunun yanı sıra; Bolton'da yaşayan annesi ve onun partneri ile eşinin babasıyla birlikte kutlamak istiyor.

Derbyshire, salgın döneminde annesini fazla göremediğini söyledi.

Lancashire

Londra yüksek alarm bölgeleri arasında

İngiltere hükümeti 2 hafta önce koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla ülkeyi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre orta, yüksek ve çok yüksek alarm bölgelerine ayırmıştı.

Her bir bölge için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngörülüyor.

Halen başkent Londra yüksek, Bolton ise çok yüksek alarm bölgeleri arasında.

İngiltere'de halen 6 kişiden fazla grupların bir araya gelmeleri yasak. Yasağa uymamanın cezası 100 sterlinle (1055 lira) başlıyor ve tekrarları halinde 3200 sterline (33 bin 750 lira) kadar çıkabiliyor.

Çok yüksek alarm bölgelerinde 6 kişi sadece parklar gibi açık alanlarda bir araya gelebiliyor.

"6 kişi kuralı"nın Noel'de de (25 Aralık) uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, başbakanın, herkesin Noel'i aileleriyle birlikte kutlamasını "çok istediğini" söylemişti.

Koronavirüs

Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
Covid 19 aşısında ilk deneme yapıldı!'Başvuranlara da yapılacak'Covid 19 aşısında ilk deneme yapıldı!'Başvuranlara da yapılacak'
Son dakika depremlerin listesi!Son dakika depremlerin listesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'
'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!
MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs aşısında ilk deneme yapıldı! 'Başvuran vatandaşlara da yapılacak'
Covid 19 aşısında ilk deneme yapıldı!'Başvuranlara da yapılacak'
Covid-19'un bir etkisi daha ortaya çıktı! Kan şekerini...
Covid-19 uyarısı: Kan şekerini de etkiliyor
Artık HES kodu zorunlu... e-Devlet HES kodu alma! HES kodu blokeli ne demek? HES kodu SMS ile nasıl alınır?
HES kodu nasıl alınır?
Tifo nedir? Tifo hastalığı belirtileri
Tifo hastalığından nasıl korunulur?
Deprem travmasını atlatmada bilgilenmek kurtarıcı oluyor
Deprem travmasını atlatmak için ne yapmalı?
Kovid-19'a karşı 8 uyarı: Diyabet hastalarında daha ağır seyrediyor
Covid uyarısı: Yüksek şeker bağışıklık sistemini zayıflatıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.