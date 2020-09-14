Koronavirüs: Belçika'da sağlık çalışanları hükümeti protesto etti, 35 kişi gözaltına alındı

Avrupa'da koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ve nüfusa oranla en fazla ölümün yaşandığı ülkelerin başında gelen Belçika'da sağlık çalışanları, düzenledikleri gösterilerle hükümeti protesto etti. Her kesimden sağlık çalışanının, 4 bin kişinin katılımıyla başkent Brüksel'de düzenlediği gösteride, 35 kişi gözaltına alındı. Sağlık çalışanları, salgının ikinci dalgası yaşanırken, gerekli para ve insan desteği bulunamadığını söylüyor.

Yaklaşık 2 yıldır azınlık hükümeti ile yönetilen Belçika'da, koronavirüs salgının ağır şekilde hissedilmesinden sonra, sağlık politikaları konusundaki hoşnutsuzluk büyüyor.

Charles Michel hükümetinin 21 Aralık 2018'de istifa etmesinden sonra, Mayıs 2019'da yapılan erken seçimde de, yeterli çoğunluk çıkmadı. Meclisteki partilerin o günden bu yana devam eden koalisyon arayışı hala sonuçlanamadı.

Başbakan Sophie Wilmes başkanlığındaki kriz kabinesi, 9 bin 925 kişinin öldüğü, 93 bin 500 kişinin de koronavirüse yakalandığı salgındaki tutumu nedeniyle, özellikle sağlık çalışanlarının hedefinde.