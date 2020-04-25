Koronavirüs: Belçika'da salgını döneminde ev içi şiddet 4 kat arttı

Belçika'da Flaman Flaman Bölgesi Adalet, Enerji, Çevre ve Turizm Bakanı Zühal Demir, koronavirüs salgını sonrası ülkede evi içi şiddet olaylarının dört kat arttığını açıkladı. Federal hükümet, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddet kurbanları için sığınma evlerinde kapasite sorununun ortaya çıkması üzerine, özellikle kadın ve çocukların barınması için bir otel zinciriyle anlaşma yaptı.

Belçika'da 18 Mart'tan bu yana zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Belçika hükümeti, salgın nedeniyle halkın büyük bölümünün eve kapanması sonrasında, ev içi şiddet mağdurlarına, 24 saat hizmet veren ücretsiz yardım hattı "1712"ye telefon ya da elektronik posta aracılığıyla ulaşmaları çağrısında bulundu.

Yardım hattı koordinatörü Wim Van de Voorde, sokağa çıkma yasağı döneminde günde en az 60 başvuru aldıklarını açıkladı. Belçikalı yetkili, bazı mağdurların güvenli bir şekilde arama yapamadığını, bu nedenle pek çok kişiye yardım etmek için adım atılamadığını söyledi.

Bakan Zühal Demir: Sessizliğe son verin ve yardım isteyin

Flaman hükümetinin Adalet, Enerji, Çevre ve Turizm Bakanı Zühal Demir de, kamu yayıncısı VRT'ye yaptığı açıklamada, şikayetlerin artması nedeniyle Limburg bölgesinde, ev içi şiddet mağdurları için sığınma evi sıkıntısı ortaya çıktığını söyledi.