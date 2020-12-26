Koronavirüs belirtileri bazı hastalarda aylarca sürebiliyor

Michael Reagan 2020 yılı ilkbaharında koronavirüse yakalandı. Mayıs ayı geldiğinde hastalığın en kötü kısmını geride bıraktığını sanıyordu. Oysa Reagan, Haziran ayında hala kan öksürüyor, nefes almakta zorluk çekiyor, elleri titriyor, zaman zaman bayılıyor ve kalp atışları hızlanıyordu. Dahası hastalığın başında kaybettiği koku ve tat duyusu da geri gelmemişti.

Michael Reagan bu yaşadığı durumu şöyle anlatıyor:

“Olmayan kokular alıyorum. Sanki bir şeyler yanıyormuş gibi, duman kokusu alıyorum. Sık sık gece yarısı uyanıp, pijamalarımla dairenin içinde koşarak yanan bir şey var mı diye bakıyorum. Ama yanan bir şey yok. Bu benden kaynaklanıyor.”

Reagan doktorların “uzun dönemli koronavirüs hastası” olarak tanımladığı sınıfa giriyor. Bu kişiler hastalığın kötü etkilerinden bir türlü kurtulamıyor.

Reagan yalnız değil. Bu sendromu yaşayan onun gibi çok sayıda hasta var.

Reagan ve bir grup uzun dönemli koronavirüs hastası online bir topluluk oluşturdu, bu topluluk Dünya Sağlık Örgütü’nden bir temsilciyle Zoom üzerinden toplantı bile yaptı.