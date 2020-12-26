Koronavirüs belirtileri bazı hastalarda aylarca sürebiliyor

Michael Reagan 2020 yılı ilkbaharında koronavirüse yakalandı. Mayıs ayı geldiğinde hastalığın en kötü kısmını geride bıraktığını sanıyordu. Oysa Reagan, Haziran ayında hala kan öksürüyor, nefes almakta zorluk çekiyor, elleri titriyor, zaman zaman bayılıyor ve kalp atışları hızlanıyordu. Dahası hastalığın başında kaybettiği koku ve tat duyusu da geri gelmemişti.
Michael Reagan bu yaşadığı durumu şöyle anlatıyor:
“Olmayan kokular alıyorum. Sanki bir şeyler yanıyormuş gibi, duman kokusu alıyorum. Sık sık gece yarısı uyanıp, pijamalarımla dairenin içinde koşarak yanan bir şey var mı diye bakıyorum. Ama yanan bir şey yok. Bu benden kaynaklanıyor.”
Reagan doktorların “uzun dönemli koronavirüs hastası” olarak tanımladığı sınıfa giriyor. Bu kişiler hastalığın kötü etkilerinden bir türlü kurtulamıyor.
Reagan yalnız değil. Bu sendromu yaşayan onun gibi çok sayıda hasta var.
Reagan ve bir grup uzun dönemli koronavirüs hastası online bir topluluk oluşturdu, bu topluluk Dünya Sağlık Örgütü’nden bir temsilciyle Zoom üzerinden toplantı bile yaptı.
Vatandaş Bilimadamları Araştırma Grubu’ndan Hannah Davis, “Belirleyici faktörlerden biri kişilerin durumunun gerilemesi. İyileşiyor gibi görünüyorsunuz ama sonra daha kötü oluyorsunuz. Semptomlarınız geri geliyor. Zaman zaman beliren yeni semptomlar oluyor” diyor.
Bilimadamları artık koronavirüsün beyin ve sinir sistemi dahil birçok organı etkilediğini kabul ediyor.
Nörolog Igor Koralnik tarafından yayınlanan son araştırma, koronavirüsü yenen hastaların yaklaşık üçte birinin beyin fonksiyonlarının başkalaştığını ortaya koydu. Bu semptomlar oryantasyon bozukluğundan komaya kadar değişiyor. Üstelik araştırmaya göre bu hastalığı hafif geçirenlerle semptom göstermeyenlerde bile görülen bir durum.
Northwestern Tıp Merkezi’nden Igor Koralnik, “Hastaların ilk hafif solunum etkilerini atlatmalarının ardından semptom göstermedikleri bir dönem oluyor, sonra bu kalıcı nörolojik semptomlar ortaya çıkıyor” diyor.
Uzun dönemli koronavirüs hastalarının sayısı artıyor. Amerika’da bu hastalar için özel klinikler kuruluyor.
ABD’deki ilk korona hastasını tedavi eden Amy Compton-Phillips, Seattle’daki bir klinikte uzun dönemli Corona virüsü hastalarıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
Providence St. Joseph Sağlık Merkezi’nden Dr. Amy Compton-Phillips, “Vatandaş bilimadamları ile devam eden büyük bir araştırmamız var. Uzun dönemli hastaların semptomlarını, tanının konulduğu andan bugüne kadar gelen deneyimlerini araştırıyoruz. Bu şekilde uzun dönemli hastaların koronavirüs hastalarının yüzde 35’ini mi, yüzde 10’unu mu yoksa yüzde 75’ini mi oluşturduğunu belirlemeye çalışıyoruz” diye konuşuyor.
Michael Reagan, araştırmanın yakında sonuca ulaşmasını umuyor. Birçok uzun dönemli koronavirüs hastası gibi o da hala çalışamıyor, en fazla köpeğiyle kısa yürüyüşlere çıkabiliyor.