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Koronavirüs belirtileri ile nezle, grip ve alerji belirtileri nasıl ayırt edilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.10.2020 10:05 | Son Güncelleme

Mevsim değişikliği nedeniyle mevsimsel hastalıkların yanı sıra koronavirüsten de korunmaya çalıştığımız şu günlerde reaksiyonların ayırt edilmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Dr. Gülay Kaplan, koronavirüs belirtilerini anlattı. Koronavirüste yüksek ateşle birlikte kuru öksürük ve nefes darlığı görüldüğünü söyleyen Kaplan, diğer hastalıklarla koronavirüs belirtileri arasındaki farkları anlattı.

Koronavirüs belirtileri ile nezle, grip ve alerji belirtileri nasıl ayırt edilir?

Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş görüldüğünü belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan, "Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor. Özellikle yaşı ilerlemiş ve kronik hastalığı olanların Covid-19’u daha ağır yaşadıkları biliniyor. Birçok kişi ise hastalığı hafif belirtilerle ve evde atlatıyor. Solunum yollarını etkileyen korona virüsün birçok belirtisi bulunuyor. Korona virüse yakalanmış hastaların gösterdiği semptomlar zaman zaman nezle grip ve alerjide görülen semptomlarla karıştırılabiliyor" dedi.
Korona virüsün temel belirtileri olarak ateş, yorgunluk, öksürük, kuru öksürük, solunum zorluğu görüldüğünü, bazen de hastalarda ağrı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ishal gibi şikayetlerin de olabileceğini söyleyen Dr. Gülay Kaplan, "Covid-19’u diğerlerinden ayıran en temel semptom olan şiddetli solunum zorluğu nezle ve gripte görülmezken alerjisi olan hastalarda bazen bu semptoma rastlanıyor. Soğuk algınlığı olarak da adlandırılan nezlede görülen temel semptomlar, hapşırma, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı. Hapşırma ve burun tıkanıklığı korona virüste hiç görülmezken bazı hastalarda boğaz ağrısı tespit ediliyor. Ancak solunum zorluğu, öksürük ve kuru öksürük gibi korona virüs belirtileri nezleye yakalanmış hastalarda görülmüyor’’ diye konuştu.

Tıpkı nezle gibi alerjinin belirtilerini de korona virüsten ayırmanın daha kolay olduğunu belirten Kaplan, "Alerjinin temel semptomları arasında hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve gözde sulanma bulunuyor. Yorgunluk, kuru öksürük, solunum zorluğu ve öksürük ise zaman zaman görülüyor. Ancak korona virüs temel semptomlarından ateşe, alerji geçiren hastalarda rastlanmıyor. Korona virüsün en çok benzerlik gösterdiği hastalık türü grip. Virüs kaynaklı bu iki hastalığın gösterdiği semptomlar birbirine çok benziyor. Her iki hastalıkta da ateş, yorgunluk, kuru öksürük sık görülüyor. Ancak solunum zorluğu Covid-19’a yakalanmış çoğu hastada görülürken gribe yakalanmış kişiler bu belirtiyi göstermiyor" şeklinde konuştu.


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