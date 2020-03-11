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Koronavirüs belirtileri nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.03.2020 10:57 | Son Güncelleme

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Koronavirüs ile ilgili olarak vatandaşların bilgilenmesi ve gerekli önemlere dikkat etmesi gerekiyor. Peki Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının İstanbul’da tespit edildiğini açıkladı. Koca ayrıca, hasta kişinin izole edildiğini belirtti. Fahrettin Koca, vatandaşları koronavirüs belirtilerine karşı uyardı ve önlemlere dikkat edilmesini istedi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Ateş
  • Öksürük
  • Solunum sıkıntısı
  • Şiddetli vakalarda ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ VARSA NE YAPILMALIDIR?

Öksürüyorsanız, ateşiniz varsa ve nefes almakta zorlanıyorsanız cerrahi maske takıp en yakın salık kuruluşuna başvurun. Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz anlarda maskenizi mutlaka takın.

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