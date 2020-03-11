Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının İstanbul’da tespit edildiğini açıkladı. Koca ayrıca, hasta kişinin izole edildiğini belirtti. Fahrettin Koca, vatandaşları koronavirüs belirtilerine karşı uyardı ve önlemlere dikkat edilmesini istedi.
Öksürüyorsanız, ateşiniz varsa ve nefes almakta zorlanıyorsanız cerrahi maske takıp en yakın salık kuruluşuna başvurun. Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz anlarda maskenizi mutlaka takın.
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