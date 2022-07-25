Koronavirüs belirtilerinin çoğunu biliyor olabilirsiniz, ancak bunu belki de ilk kez duyacaksınız!

Koronavirüs salgını "tam bitiyor" derken, dünyanın birçok ülkesinde vaka sayılarında artış yaşanmaya başlandı. Vaka sayılarındaki artışın Omicron’un yeni alt varyantı BA.5'nin etkisiyle yaşandığı düşünülüyor. Örneğin Birleşik Krallık'ta yeni Omicron varyantlarının etkisiyle bir "yaz dalgası" yaşandığı görülüyor. Kovid-19 bildiğiniz üzere esas olarak ateş, öksürük ve koku kaybı gibi belirtilerle ilişkili. Ancak İngiliz medyasına göre, ağzınızda ‘olağan dışı’ bir belirti de görünebilir.

"VİRÜSÜN ORTADAN KAYBOLMAK ÜZERE OLMADIĞI AÇIK"

İngiliz medya kuruluşu Express’e konuşan İmmünolog Denis Kinane, “Kovid'in etkisini azaltmadaki başarımıza rağmen, virüsün ortadan kaybolmak üzere olmadığı açık" dedi. Kinane, artan enfeksiyon sayısında, özellikle bir yıl önceki seviyelerle karşılaştırıldığında, son derece endişe verici bazı eğilimlerin olduğunu belirtti.

KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİNDEN BİRİ AĞZINIZDA GÖRÜNEBİLİR

Express'in haberine göre, koronavirüsü belirlemeye yardımcı olabilecek bir işaret halk arasında aft olarak da bilinen ağız ülserleri.

İngiltere'de kullanıcıların semptomlarla ilgili bildirimlerini toplayan uygulama, "olağan dışı" ülserlerin sıcaklık döküntüsü ile birlikte görünebileceğini bildiriyor. Uygulama, enfeksiyonlar söz konusu olduğunda ağız ülserlerinin çok yaygın olduğunu açıklıyor.

59 KORONAVİRÜS HASTASININ 24'ÜNDE ÇIKTI

Ayrıca, The International Journal of Dermatology'de yayınlanan ve ağız ülserlerinin Kovid'in bir belirtisi olarak ortaya çıkabileceği iddiasını destekleyen bir araştırma da mevcut. Bu araştırmaya göre, 59 koronavirüs hastasının 24'ünde, yani yaklaşık yüzde 36,3'unda ağız ülseri ortaya çıktı.

Ağız yaralarının oldukça hafif olma eğiliminde olduğu, ancak daha yaşlı ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda "daha şiddetli" olabileceği de belirtiliyor.

