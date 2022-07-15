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Koronavirüs belirtilerinin görülme sıklığı değişti! İşte en sık görülen 20 semptom...

15.07.2022 05:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya ve Türkiye'de koronavirüs yayılmaya devam ederken İngiltere'den gelen bir haber belirtilerin değiştiğini ortaya koydu. İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Kovid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı.

Koronavirüs belirtilerinin görülme sıklığı değişti! İşte en sık görülen 20 semptom...

İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Kovid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı. Öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük. İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor. Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi, sık bildirilen belirtilerden.

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İŞTE ÖNE ÇIKAN 20 BELİRTİ

Zoe App adlı uygulamanın verilerine göre, öne çıkan 20 Kovid belirtisi sırasıyla şöyle:

  • Boğaz ağrısı - %58 oranda bildirildi
  • Baş ağrısı - %49
  • Burun tıkanıklığı - %40
  • Kuru öksürük - %40
  • Burun akıntısı - %40
  • Balgamlı öksürük - %37
  • Ses kısılması - %35
  • Hapşırma - %32
  • Yorgunluk - %27
  • Kas ağrısı - %25
  • Baş dönmesi - %18
  • Lenf bezlerinin şişmesi - %15
  • Göz ağrısı - %14
  • Koku hissinde değişim - %13
  • Göğüs ağrısı - %13
  • Ateş - %13
  • Terleme - titreme - %12
  • Nefes darlığı - %11
  • Kulak ağrısı- %11
  • Koku kaybı - %10

BBC, bu tablonun diğer araştırmalarla da tutarlı olduğunu teyit etti.

İngiltere'de rastgele seçilen 150 bin kişinin verilerine dayanan React-1 araştırmasına göre, pandeminin başından bu yana Kovid semptomları değişti.

Bilim insanları, bunun nedeninin virüsün zaman içerisindeki değişimi ya da mutasyonu olabileceğini kaydediyor.

Orijinal Wuhan varyantından bu yana birçok Kovid varyantı ortaya çıktı. Son olarak Omicron varyantı hakim tür haline geldi.

Imperial College London'dan React-1 araştırmacıları, bu varyantta koku ve tat kaybının en az görülen belirtiler olduğunu kaydetti. Bunun yerine hastalar daha çok grip benzeri semptomlar bildirdi.

Bu yılın Mart ayında hızla yayılan Omicron'un BA.1 ve BA.2 tipleri, bu değişimi getirdi.

Ardından Omicron'un iki alt varyantı, BA.4 ve BA.5 hakim hale geldi ve virüsün yayılma hızını artırdı.

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