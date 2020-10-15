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Koronavirüs: Berlin’de başlatılan kampanya, maskeye karşı olanlara orta parmak gösteriyor

15.10.2020 06:19 | Son Güncelleme

Almanya'nın Berlin kenti yetkilileri, maske kullanımına karşı olanları hedef alan bir kampanya başlattı. Kampanyanın posterinde yaşlı bir kadın, maske giymeyenlere hareket yaparken görülüyor.

Koronavirüs: Berlin’de başlatılan kampanya, maskeye karşı olanlara orta parmak gösteriyor

Almanya'nın Berlin kenti yetkilileri, maske kullanımına karşı olanları hedef alan bir kampanya başlattı. Kampanyanın posterinde yaşlı bir kadın, maske giymeyenlere hareket yaparken görülüyor.

Poster fotoğrafına eşlik eden mesajda ise, "Kalkan işaret parmağı, maskesiz olanlar için" deniliyor.

Visit Berlin, kampanyanın, yaşlıların sağlığını korumanın önemine dikkat çekmek için başlatıldığını duyurdu.

Ancak maske kampanyası posteri, tartışma da yarattı. Bazı Almanlar kullanılan imajın hakaret içerdiği görüşünü dile getiriyor.

"Korona önlemlerine uyuyoruz" sloganı ile başlatılan ve Berlin Senatosu ile Visit Berlin ortak girişimi olan kampanya, ilk olarak yerel bir gazetede yer aldı. Sonrasında ise hızla sosyal medyaya yayıldı.

Kentin turizm girişimi olan Visit Berlin'in sözcüsü Christian Tänzler, kampanyanın, insanlara kurallara uymayı hatırlatma amacı taşıdığını söylüyor:

"Birçok Berlinli ile turistlerin çoğu kurallara uysa da bazıları bunları görmezden geliyor. İşte onlar, yaşlıları ve risk grubunda olanların hayatlarını tehlikeye atıyor"

BBC'ye konuşan Christian Tänzler, dikkat çekmek amacıyla bu "provokatif görselin" seçildiğini söylerek, "Berlinliler, söyleyeceklerini direkt olarak söylemeleri ile bilinirler" diyor.

Berlin Senatosu eleştiriliyor

Ancak şehirdeki herkes kampanyanın taraftarı değil.

Der Tagesspiegel gazetesinin editörü olan Lorenz Maroldt, kampanyanın tonunun Berlin tarzına uyduğunu kabul etmekle birlikte, kurallarla ilgili sorumluluğun Berlin Senato'sunda olduğunu savunuyor:

"Katı ve açık kurallar getirerek bunları kontrol etmek yerine, Senato, insanlara hakaret etmenin daha işe yarar olduğunu düşünüyor gibi görünüyor"

Bazılarının kafası, kampanyanın mesajındaki orta parmak - işaret parmağı karmaşası ile de karıştı.

Visit Berlin bunun özellikle yapıldığını söyledi.

BBC'ye konuşan Tänzler, sağlık nedeniyle maske giyemeyenlerin hatırlatılması üzerine ise "Hedefimiz onlar değildi. Onlardan özür diliyorum" dedi.

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