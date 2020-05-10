HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs Beyaz Saray'da... Kovid-19 ekibinin iki üyesi daha kendini karantinaya aldı

Koronavirüs Beyaz Saray'da... Kovid-19 ekibinin iki üyesi daha kendini karantinaya aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.05.2020 08:08 | Son Güncelleme

Beyaz Saray bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin koordinasyonu için kurulan görev gücünde yer alan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, kendini karantinaya aldı.

Koronavirüs Beyaz Saray'da... Kovid-19 ekibinin iki üyesi daha kendini karantinaya aldı

Beyaz Saray'daki bazı danışman ve çalışanlarda virüse rastlanmasının ardından, bu kişiler ile son zamanda temasa geçen Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyelerinden karantina kararları gelmeye devam ediyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn'ın ardından, CDC Direktörü Robert Redfield da kendini 2 haftalık karantinaya alacağını duyurdu.

CDC'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Redfield'in hastalık belirtisi göstermediğinin ancak önlem amaçlı gelecek 14 gün boyunca uzaktan çalışacağının altı çizildi.

Ayrıca, görev gücünde yer alan deneyimli isimlerden Fauci de 2 hafta boyunca uzaktan çalışma kararı aldı.

Fauci, virüs riskinin düşük olduğunu ve dün yaptırdığı testin negatif çıktığını bildirdi.

Ayrıca, Hahn ve Redfield'in gelecek hafta Senatoda yapılacak koronavirüs oturumuna uzaktan katılacağı duyuruldu.

VİRÜS BEYAZ SARAY'DA

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birinde perşembe günü Kovid-19'a rastlanmasının ardından, dün de Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Sözcüsü Katie Miller'a Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Ayrıca dün, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın asistanında ve 11 Gizli Servis elemanında da virüs çıkmıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Tezer uyardı ve ekledi: 2'nci dalga kaçınılmaz olurBilim Kurulu Üyesi Tezer uyardı ve ekledi: 2'nci dalga kaçınılmaz olur
Trump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifiTrump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifi
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

En Çok Okunan Haberler

Heyecanlandıran gelişme! Yerli koronavirüs ilacı satışa çıkıyor

Heyecanlandıran gelişme! Yerli koronavirüs ilacı satışa çıkıyor

Diyarbakır'da kaynana dehşeti! Gelinini defalarca bıçakladı

Diyarbakır'da kaynana dehşeti! Gelinini defalarca bıçakladı

Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor

Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Trump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifi

Trump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifi

Belçikalı seks işçileri korona önlemlerinin kendileri için de yumuşatılmasını istiyor

Başbakana mektup yazdılar: Koronadan değil açlıktan öleceğiz

Rusya'da koronavirüs hastalarının bulunduğu hastanede yangın: 1 ölü

Rusya'da koronavirüs hastanesinde yangın faciası

Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda kişi gözaltında

Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda kişi gözaltında

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 30 bin 395'e yükseldi

İtalya'da son durum!

ABD ve İngiltere'de korkunç bilanço

ABD ve İngiltere'de korkunç bilanço

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.