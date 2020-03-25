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Koronavirüs - Beyaz Saray: Trump, koronavirüs testine girmedi

25.03.2020 13:37 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, koronavirüse yakalanmış biriyle temasa geçtikleri için kendilerini karantinaya alan kongre üyeleriyle son zamanlarda görüşmüş olmasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testine girmediğini açıkladı.

Koronavirüs - Beyaz Saray: Trump, koronavirüs testine girmedi

Beyaz Saray, koronavirüse yakalanmış biriyle temasa geçtikleri için kendilerini karantinaya alan kongre üyeleriyle son zamanlarda görüşmüş olmasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testine girmediğini açıkladı.

Beyaz Saray basın sözcüsü Stephanie Grisham'ın yaptığı açıklamada, "Başkan COVID-19 testine, bu virüse sahip biriyle uzun süreli bir temasta bulunmadığı ve semptomların görülmemesi sebebiyle girmedi. Sağlığı yerinde, doktoru onu yakından kontrol etmeye devam ediyor" dedi.

Grisham, ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verdiği yönergeye göre tıbbi personelin testin yapılıp yapılmadığına bulgulara ve virüse maruz kalma geçmişine göre karar verdiğini ekledi.

Kongre'nin iki Cumhuriyetçi üyesi Doug Collins ve Matt Gaetz, geçen ay bir kongrede virüse yakalanan biriyle yakın temasta oldukları için kendilerini karantinaya aldıklarını açıklamıştı.

Collins, geçen Cuma günü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) gerçekleştirilen ziyarette Trump ile el sıkışmıştı.

Gaetz ise Pazartesi günü Trump Air Force One uçağına binmeden önce başkanlık limuzininde Trump ile seyahat etmişti.

Gaetz, Air Force One ile yolculuğu sırasında virüsü kapan kişiyle etkileşime geçtiğini öğrendiğini, uçaktan iner inmez testi yaptırdığını belirtti.

Pazartesi günü içinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Trump'ın teste girip girmediği sorulmuş; Pence bu sorunun cevabını bilmediğini, Beyaz Saray doktorundan cevabı alıp iletmeye çalışacağını aktarmıştı.

Trump ise yapılan toplantı sonrasında bu soruya yanıt vermemiş, hiçbir soruyu cevaplamadan odayı terk etmişti.

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