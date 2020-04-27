Koronavirüs beyne zarar veriyor mu?

Makalede görüşüne yer verilen Nörolog Jennifer Frontera, beyin ve merkezi sinir sisteminde yoğunlaşan bir dizi Covid-19 belirtisi olduğunu söylüyor.

Science dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, doktorlar Covid-19 hastalarında görülen beyne ilişkin semptomların hangilerinin direkt olarak virüs nedeniyle oluştuğu sorusuna yanıt arıyor.

Bazı Covid-19 hastalarında felç, nöbetler, konfüzyon (zihin bulanıklığı) ve beyin enfeksiyonu gibi semptomlara rastlandığı belirtiliyor.

Doktorlar ve patologlar, koronavirüsün başlıca zararı akciğere verdiğini ancak etkilerinin kalp, damarlar, böbrek, bağırsak ve beyne kadar uzanabildiğini söylüyor.

Ensefalit (beyin iltihabı), nöbet, aşırı reaksiyon gibi genellikle travmatik beyin hasarı sonrası görülen semptomlara sahip Covid-19 hastaları olduğunu ifade eden Frontera, bazı durumlarda bilinç kayıplarına da rastlandığını belirtiyor.

Makalede, astalarda felç ve koku duyusu kaybı gibi belirtilerin de ortaya çıktığını söyleyen Frontera ve diğer nöroloji uzmanlarının, bazı durumlarda virüsün, oksijen açlığını algılayan beyin sapı refleksini etkileyip etkilemediğini araştırdığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu, bazı hastaların kandaki oksijen seviyelerinin tehlikeli derecede düşmesine rağmen nefessiz kalma durumu yaşamamalarının bir açıklaması olabilir.

Yoğun bakım doktoru Robert Stevens, Covid-19 hastalarında anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörlerinin nöral korteks ve beyin sapında mevcut olduğunu söylüyor. Ancak virüsün beyne hangi koşullar altında nüfuz ettiği ve bu reseptörlerle etkileşime girdiği henüz bilinmiyor.

Japonya'da 3 Nisan'da yayımlanan bir vaka araştırmasındaysa, menenjit ve ensefalit geliştiren bir Covid-19 hastasının beyin omurilik sıvısında koronavirüs izlerine rastlandığı ve bunun da merkezi sinir sistemine nüfuz edebileceği bildirildi.