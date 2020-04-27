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Koronavirüs beyne zarar veriyor mu?

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2020 09:57 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 hasta sayıları artmaya devam ederken uzmanlar, koronavirüsün vücutta hangi noktalara ne tür zararlar verdiğini anlamaya çalıyor.

Koronavirüs beyne zarar veriyor mu?

Doktorlar ve patologlar, koronavirüsün başlıca zararı akciğere verdiğini ancak etkilerinin kalp, damarlar, böbrek, bağırsak ve beyne kadar uzanabildiğini söylüyor.

Bazı Covid-19 hastalarında felç, nöbetler, konfüzyon (zihin bulanıklığı) ve beyin enfeksiyonu gibi semptomlara rastlandığı belirtiliyor.

Science dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, doktorlar Covid-19 hastalarında görülen beyne ilişkin semptomların hangilerinin direkt olarak virüs nedeniyle oluştuğu sorusuna yanıt arıyor.

Makalede görüşüne yer verilen Nörolog Jennifer Frontera, beyin ve merkezi sinir sisteminde yoğunlaşan bir dizi Covid-19 belirtisi olduğunu söylüyor.

Binlerce Covid-19 hastasının tedavi altına alındığı New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'nde görev yapan Frontera, merkezde tedavi gören Covid-19 hastalarının yüzde 5 ila 10'unun nörolojik müdahaleye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

'BEYNE İLİŞKİN SORULAR DİKKATE ALINMIYOR'

Frontera, özellikle sakinleştirici verilerek solunum cihazına bağlanan Covid-19 hastalarının beyninde yaşanan sorunlara yeterince dikkat edilmediğini söylüyor.

Ensefalit (beyin iltihabı), nöbet, aşırı reaksiyon gibi genellikle travmatik beyin hasarı sonrası görülen semptomlara sahip Covid-19 hastaları olduğunu ifade eden Frontera, bazı durumlarda bilinç kayıplarına da rastlandığını belirtiyor.

Makalede, astalarda felç ve koku duyusu kaybı gibi belirtilerin de ortaya çıktığını söyleyen Frontera ve diğer nöroloji uzmanlarının, bazı durumlarda virüsün, oksijen açlığını algılayan beyin sapı refleksini etkileyip etkilemediğini araştırdığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu, bazı hastaların kandaki oksijen seviyelerinin tehlikeli derecede düşmesine rağmen nefessiz kalma durumu yaşamamalarının bir açıklaması olabilir.

Yoğun bakım doktoru Robert Stevens, Covid-19 hastalarında anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörlerinin nöral korteks ve beyin sapında mevcut olduğunu söylüyor. Ancak virüsün beyne hangi koşullar altında nüfuz ettiği ve bu reseptörlerle etkileşime girdiği henüz bilinmiyor.

Japonya'da 3 Nisan'da yayımlanan bir vaka araştırmasındaysa, menenjit ve ensefalit geliştiren bir Covid-19 hastasının beyin omurilik sıvısında koronavirüs izlerine rastlandığı ve bunun da merkezi sinir sistemine nüfuz edebileceği bildirildi.

NÖROLOJİK VERİ TOPLANMAYA BAŞLANDI

Makaleye göre, Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Nörolog Sherry Chou geçtiğimiz ay, halihazırda tedavi gören hastalardan nörolojik veriler elde etmek için dünya çapında bir konsorsiyum düzenlemeye başladı. Şu an 50 kadar merkez bu amaçla iş birliğine girdi.

Chou ve çalışma arkadaşları, hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarına ait nörolojik komplikasyonların yaygınlığını tanımlamayı ve bunların nasıl geliştiğini belgelemeyi amaçlıyor. Uzun vadedeyse hedefleri, virüsün beyin de dahil tüm sinir sistemi üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için hastalara dair taramalar, laboratuvar testleri ve diğer verileri toplamak.


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