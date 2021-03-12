Koronavirüs: Biden kısmi normalleşme için 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü işaret etti

ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında tüm eyaletlere, 1 Mayıs'a kadar tüm yetişkinlere aşı hakkı tanımlaması talimatı verdi ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde ülkede bir nebze de olsa normal yaşama dönmüş olmayı hedefleyeceğini söyledi.

Biden'ın salgının birinci yılında televizyondan canlı yayınlanan konuşması, koronavirüs ve yarattığı sonuçlarla mücadele için 1,9 trilyon dolarlık bir mali teşvik tasarısını imzalamasından saatler sonra gerçekleşti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin çalışmasına göre ABD, dünyada Covid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği ülke. Ülkede şimdiye kadar 530.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya çapında en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke de yine ABD. Sokağa çıkma kısıtlamaları da ülkede milyonlarca kişinin işini kaybetmesine yol açtı.

Salgının ödettiği bedel ile ilgili Biden, "2019'daki fotoğraflar ve görüntüler, başka bir çağda çekilmiş gibiler. Son tatil. Arkadaşlarla son doğum günü. Geniş aile ile son tatil. Herkes için farklı olsa da, hepimiz bir şeyler kaybettik" dedi.