HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüs bile engel olamadı! Palandöken'de karın tadını böyle çıkardılar

Koronavirüs bile engel olamadı! Palandöken'de karın tadını böyle çıkardılar

14.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs bile engel olamadı! Palandöken'de karın tadını böyle çıkardılar

Yarıyıl tatilinin son haftasında 14 Şubat'ı da fırsat bilen onlarca kişi soluğu Palandöken'de aldı. Karın keyfini doyasıya çıkaran ziyaretçiler eğlenceli anlar yaşadı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalitesinin yüksek olduğu pistler renkli görüntülere sahne oldu. Kimisi kayak yapıp kimisi snowboard ile adrenalin dolu dakikalar yaşarken, kiki tatilciler de kızakla kaydı. Acemi kayakçılar ise düşseler de kaymaya devam ettiler. Palandöken pistleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açıldı. Turistler korona virüs tedbirleri altında gönüllerince eğlendi.

Ömer Akça, koronavirüs salgını nedeniyle müşteri sayısının sınırlı tutulduğunu, ayrıca gerekli mesafe tedbirlerinin özenle uygulandığını belirtti.

AW242726_05

AW242726_04

AW242726_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler gözlerine inanamadı! Görenler gözlerine inanamadı!
Kadıköy'de çam ağacı, araçların üzerine devrildi!Kadıköy'de çam ağacı, araçların üzerine devrildi!
Galileo kimdir?Galileo kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Kış ortasında şaşırtan manzara: Hiç beklemiyorduk

Kış ortasında şaşırtan manzara: Hiç beklemiyorduk

Hop Deresi'ni gören şaşkına döndü! Yüzlercesi telef oldu

Dereye yaklaşan şaşkına döndü! Korkunç görüntü

14 Şubat'ta Şile otelleri dolup taştı!

14 Şubat'ta akın ettiler! O ilçede boş oda kalmadı

Güvenlik kameraları görüntüledi! Aç kalan kurtlar yemek aradı

Güvenlik kameraları görüntüledi! Aç kalınca...

Kadıköy'de çam ağacı, araçların üzerine devrildi!

Kadıköy'de çam ağacı, araçların üzerine devrildi!

Adana'da ağabey dehşeti! Miras yüzünden kız kardeşini öldüresiye dövdü

Ağabey dehşeti! Kız kardeşini öldüresiye dövdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.