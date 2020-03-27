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Koronavirüs bilgilendirme sitesi yayında! İşte son veriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 10:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Koronavirüs bilgilendirme sitesi açtı.

Koronavirüs bilgilendirme sitesi yayında! İşte son veriler

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin devreye aldığı "https://corona.cbddo.gov.tr/" adresinden girilen sitede Türkiye'deki son veriler güncellenerek açıklanıyor. Sitede iyileşenler ve ölüm oranı da yer alıyor. Sitedeki son bilgilere göre Türkiye'de koronavirüs tespit edilen 3 bin 629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor. Sitede ilk koronavirüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği kaydediliyor.

Sitedeki bilgiye göre Türkiye'de ölüm oranı şu an yüzde 2.07. Sitede ayrına diğer ülkelerle ilgili bilgiler de yer alıyor.

Kaynak: DHA

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