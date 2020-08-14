Korkutan açıklama: Salgın aslında sanılandan çok daha büyük

Ancak kamu sağlığı uzmanları, bunun dünya genelinde tespit edilmiş vakalar olduğunu ve gerçek hasta sayısının bunun çok daha üzerinde olduğunu ifade ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), asemptomatik vakaların oranının yaklaşık yüzde 40 olarak hesaplandığını belirtiyor.

Yapılan bazı başka araştırmalar da koronavirüs bulaşlarının yüzde 16'sının bulaştırıcı oldukları halde hastalığı taşıdığını fark etmeyen asemptomatik kişiler ya da hastalığı hafif atlatanlar tarafından yayıldığını gösteriyor.

Kamu sağlığı uzmanlarına göre, virüsü kapmış bir kişinin hangi dönemlerde bunu bulaştırabileceğinin bilinmesi, virüsün ne kadar hızlı yayıldığının anlaşılmasında kritik önem taşıyor.

Hakemli akademik dergi Nature'da Haziran ayında yayımlanan, İtalya'da karantina altında tutulan Vò kasabasıyla ilgili bir araştırma, Covid-19 vakalarının yüzde 40'tan fazlasının herhangi bir semptom göstermediğini ortaya koydu.

Nüfusu yaklaşık 3 bin 200 olan Vò, ayrıca İtalya'da Covid-19 kaynaklı bilinen ilk can kaybının bildirildiği yer. 20 Şubat'ta bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından kasaba 14 gün karantinaya alındı.