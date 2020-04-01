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  4. Koronavirüs Bilim Kurulu 13:30'da toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu 13:30'da toplanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 09:17 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13:30'da toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu 13:30'da toplanacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacak.

Saat 13:30'da başlayacak toplantıda salgındaki son durum ve olası yeni önlemlerin ele alınması bekleniyor.

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