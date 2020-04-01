Koronavirüs Bilim Kurulu 13:30'da toplanacak

Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 Koronavir\u00fcs Bilim Kurulu, Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda, Bakanl\u0131\u011f\u0131n Bilkent Yerle\u015fkesi'nde toplanacak. \nSaat 13:30'da ba\u015flayacak toplant\u0131da salg\u0131ndaki son durum ve olas\u0131 yeni \u00f6nlemlerin ele al\u0131nmas\u0131 bekleniyor.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130lber Ortayl\u0131'dan sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na destekErdo\u011fan duyurmu\u015ftu! Az \u00f6nce yola \u00e7\u0131kt\u0131Ceviz suyunun mucizesi