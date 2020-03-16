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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 11:15 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 13:30'da toplanıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 13:30'da toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak kurulun gündeminde vakalar ve alınacak önlemler yer alıyor.

Kritik toplantı sonrasında Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

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