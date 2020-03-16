Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavir\u00fcs Bilim Kurulu, bug\u00fcn saat 13:30'da toplan\u0131yor. Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca'n\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda toplanacak kurulun g\u00fcndeminde vakalar ve al\u0131nacak \u00f6nlemler yer al\u0131yor. \nKritik toplant\u0131 sonras\u0131nda Bakan Koca'n\u0131n a\u00e7\u0131klama yapmas\u0131 bekleniyor. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015f Bankas\u0131'ndan ihracat\u00e7\u0131lara destekYer: \u0130stanbul! \u015ea\u015f\u0131rtan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcEn g\u00fczel Naz\u0131m Hikmet s\u00f6zleri