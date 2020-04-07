Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor (Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?)

Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, Koronavir\u00fcs Bilim Kurulu toplant\u0131s\u0131na ba\u015fkanl\u0131k edecek. \nKoronavir\u00fcs Bilim Kurulu toplant\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, Bakanl\u0131\u011f\u0131n Bilkent Yerle\u015fkesi'nde saat 19:00'da bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapacak.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Ve son seferini yapt\u0131!Koronavir\u00fcs d\u00f6neminde uykusuzlukla ba\u015f etme \u00f6nerileriKoronavir\u00fcs oray\u0131 da vurdu: Hayalet \u015fehre d\u00f6nd\u00fc
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