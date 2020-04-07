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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor (Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?)

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.04.2020 09:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün salgında son durum ve yeni tedbirlerle ilgili toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından açıklama yapacağı öğrenildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor (Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde saat 19:00'da basın açıklaması yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs bilim kurulu Fahrettin Koca

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
baba ne varsa sende var sen ülken ve canları için geceni gündüzüne katarken diğer taraf hala rant ve oy peşinde.Anlaşılması güç gerçekten. hani bir söz var ya konuVatan ise hepimiz ölelim, konu makam ise hepiniz ölün İnşallah
en iyi tedbiri alan bizim ülke dediniz senle erdoğan dünyada en çok vaka sırslamasında ilk 10 girdik bu nasıl tedbir bu nasıl yönetmek hala odur 1.5 ay sonra bitecek hastaneleri yapacağız diyorsunuz ne bekliyorsunuz millyon hastamı Allah yardımcımız olsun
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