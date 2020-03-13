HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 10:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı'nca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 10.30'da toplanacağı duyuruldu.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun planlandığı gibi saat 10.30'da toplanacağı belirtildi. Toplantı sonrası yapılması planlanan basın açıklamasının saatinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse yakalanmamak için arap sabunu ve yoğurt yedi! Yozgat'ta akılalmaz olay Koronavirüse yakalanmamak için arap sabunu ve yoğurt yedi! Yozgat'ta akılalmaz olay
Koronavirüs paniği! Kolonya için sıraya girdilerKoronavirüs paniği! Kolonya için sıraya girdiler
Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs koroanvirüs bilim kurulu

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüs tatili' haberini duyan otogara koştu

'Koronavirüs tatili' haberini duyan otogara koştu

Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi koronavirüse yakalandı

Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi koronavirüse yakalandı

Jet Sosyete için flaş karar! Gülse Birsel duyurdu

Jet Sosyete için flaş karar! Gülse Birsel duyurdu

Ünlü oyuncu Çukur'u karıştıracak! İşte Yamaç'ın yeni düşmanı

Ünlü oyuncu Çukur'u karıştıracak! İşte Yamaç'ın yeni düşmanı

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!

Çin: Koronavirüsü Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir

Çin: Koronavirüsü Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

YÖK'ün 'koronavirüs' toplantısı sona erdi

YÖK'ün 'koronavirüs' toplantısı sona erdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Diğer Haberler
Ankara'da taciz iddiası! Linç edilmek istendi

Ankara'da taciz iddiası! Linç edilmek istendi

Cuma mesajları 2020: Sağlıklı ve hayırlı Cumalar...

Sıhhatli günler dileğiyle en anlamlı Cuma mesajları

İzmir'de koronavirüs paniği! Kolonya için sıraya girdiler

Koronavirüs paniği! Kolonya için sıraya girdiler

Son dakika: TBMM'de ziyaretçiler için koronavirüs kararı!

TBMM'de ziyaretçiler için virüs kararı!

Aylan bebeğin katilleri Adana’da yakalandı

Aylan bebeğin katilleri Adana’da yakalandı

Diyanet 'Cuma namazı kılınmayacak' iddiasını yalanladı

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.