Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Koronavir\u00fcs Bilim Kurulu'nun planland\u0131\u011f\u0131 gibi saat 10.30'da toplanaca\u011f\u0131 belirtildi. Toplant\u0131 sonras\u0131 yap\u0131lmas\u0131 planlanan bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n saatinin daha sonra duyurulaca\u011f\u0131 kaydedildi.\n(DHA)\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Koronavir\u00fcse yakalanmamak i\u00e7in arap sabunu ve yo\u011furt yedi! Yozgat'ta ak\u0131lalmaz olayKoronavir\u00fcs pani\u011fi! Kolonya i\u00e7in s\u0131raya girdilerL\u00f6semi belirtileri neler? Ge\u00e7meyen morluklara dikkat!