Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Cumartesi yasakları geri mi gelecek?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulana hafta sonu sokağa çıkma yasakları, yeni normal adımları ile esnetildi. Bu esneme, cumartesi günü herkesin hareketlenmesine ve sosyal mesafe kurallarının yok sayılmasına neden oldu. Bilim Kurulu, bugünkü toplantısında kısıtlamaları ve koronavirüs aşı takvimini konuşacak.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Bilim Kurulu her hafta yeni gelişmeleri değerlendirmek adına toplantılar düzenliyor. Bu haftaki Bilim Kurulu toplantısı ise bugün olacak. Toplantı, Fahrettin Koca'nın başkanlığında saat 17.00'da video konferans şeklinde gerçekleşecek. Toplantının bitiminden sonra, toplantı ve alınan kararlar hakkında yazılı bie açıklama yapılacak.

CUMARTESİ YASAKLARI GERİ Mİ GELECEK?

Geçen hafta, uzun bir süre sonra bütün Türkiye kısıtlamasız bir cumartesi geçirdi. Kısıtlamanın olmaması nedeniyle ortaya çıkan durum özellikle uzmanları son derece tedirgin etti.

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından vakaların yükselen bir ivme ile artması, caddelerin, kafelerin ve sahillerin sosyal mesafe kurallarına uyulmadan dolup taşması bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının en önemli maddesi olacak gibi görünüyor.