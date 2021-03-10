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Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Cumartesi yasakları geri mi gelecek?

10.03.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Cumartesi yasakları geri mi gelecek?

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs Bilim Kurulu ile istişare ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü olan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığı açıklanmıştı. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından koronavirüs vakalarında önlenemeyen bir yükseliş başladı. Bugün yapılacak haftalık Koronavirüs Bilim Kurulu'nda, cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma yasakları masaya yatırılacak.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulana hafta sonu sokağa çıkma yasakları, yeni normal adımları ile esnetildi. Bu esneme, cumartesi günü herkesin hareketlenmesine ve sosyal mesafe kurallarının yok sayılmasına neden oldu. Bilim Kurulu, bugünkü toplantısında kısıtlamaları ve koronavirüs aşı takvimini konuşacak.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Bilim Kurulu her hafta yeni gelişmeleri değerlendirmek adına toplantılar düzenliyor. Bu haftaki Bilim Kurulu toplantısı ise bugün olacak. Toplantı, Fahrettin Koca'nın başkanlığında saat 17.00'da video konferans şeklinde gerçekleşecek. Toplantının bitiminden sonra, toplantı ve alınan kararlar hakkında yazılı bie açıklama yapılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Cumartesi yasakları geri mi gelecek?

CUMARTESİ YASAKLARI GERİ Mİ GELECEK?

Geçen hafta, uzun bir süre sonra bütün Türkiye kısıtlamasız bir cumartesi geçirdi. Kısıtlamanın olmaması nedeniyle ortaya çıkan durum özellikle uzmanları son derece tedirgin etti.

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından vakaların yükselen bir ivme ile artması, caddelerin, kafelerin ve sahillerin sosyal mesafe kurallarına uyulmadan dolup taşması bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının en önemli maddesi olacak gibi görünüyor.

Bilim Kurulu'nun bu yaşanılanlar sonucunda yeni tedbirlerin alacağı ve hatta cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasını tekrar masaya yatıracağı düşünülüyor.

YENİ KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

27 Şubat - 5 Mart 2021 koronavirüs risk haritasında risk gruplarına göre iller şu şekilde dağıldı;

Düşük Riskli İller : Hakkari, Şırnak, Uşak, Batman

Orta Riskli İller : Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Kars, Ağrı, Iğdır, Van

Yüksek Riskli İller : Ardahan, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Bolu, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa, Isparta, Denizli, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Niğde, Adana, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep

Çok Yüksek Riskli İller : Artvin, Erzurum, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Aksaray, Konya, Burdur, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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