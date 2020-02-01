Koronavirüs Bilim Kurulu saat 10.00’da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 12.00’de Çin’den tahliye edilen vatandaşlar ve korona virüs konusundaki güncel gelişmeler hakkında basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 10.00’da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 12.00’de Çin’den tahliye edilen vatandaşlar ve korona virüs konusundaki güncel gelişmeler hakkında basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 10.00’da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 12.00’de Çin’den tahliye edilen vatandaşlar ve korona virüs konusundaki güncel gelişmeler hakkında basın açıklaması yapacak.
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