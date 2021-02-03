Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Bir süredir beklenen seviyenin altına düşmeyen vaka sayıları toplantının en önemli gündem maddesi olacak.
17 ilde 128 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı alınacak tedbirler Bilim Kurulu'nda ele alınacak.
13 Ocak'ta başlayan aşılama süreci de değerlendirilecek. Aşılananların sayısı Türkiye'de 2,5 milyona yaklaştı.
65 yaş üstündekilerin aşılanmasının tamamlanmasının ardından geçilecek ikinci aşama masada olacak.
Toplantının önemli gündem maddelerinden birisi de öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili olacak.
Yüz yüze eğitim verecek öğretmenlerin okulların açılışına kadar aşılanması planlanıyor.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.