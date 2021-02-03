HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

03.02.2021 17:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca'nın yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Bir süredir beklenen seviyenin altına düşmeyen vaka sayıları toplantının en önemli gündem maddesi olacak.

17 ilde 128 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı alınacak tedbirler Bilim Kurulu'nda ele alınacak.

AŞILAMADA 2,5 MİLYONA YAKLAŞILDI

13 Ocak'ta başlayan aşılama süreci de değerlendirilecek. Aşılananların sayısı Türkiye'de 2,5 milyona yaklaştı.

65 yaş üstündekilerin aşılanmasının tamamlanmasının ardından geçilecek ikinci aşama masada olacak.

ÖĞRETMENLERİN AŞI SÜRECİ

Toplantının önemli gündem maddelerinden birisi de öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili olacak.

Yüz yüze eğitim verecek öğretmenlerin okulların açılışına kadar aşılanması planlanıyor.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
PKK'daki iğrenç olayın detayları ortaya çıktıPKK'daki iğrenç olayın detayları ortaya çıktı
Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

PKK'nın tecavüzcü sözde eyalet sorumlusunu ödüllendirdiği ortaya çıktı

PKK'daki iğrenç olayın detayları ortaya çıktı

Ankara'da mutasyonlu koronavirüs iddiası! 11 kişi pozitif çıktı, bina karantinada

Mutasyonlu korona iddiası! Bina karantinada

Datça'da güneşi gören denize koştu

Datça'da güneşi gören denize koştu

Bağcılar'da yol çöktü! TIR mahsur kaldı

Bağcılar'da yol çöktü! TIR mahsur kaldı

İstediği ilacı yazmayan doktorun saçını tutup darbetti

İstediği ilacı yazmayan doktorun saçını tutup darbetti

Manisa'da ölü bulunan 4 gençten Muharrem Zengin'in babası konuştu

Acılı baba: Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.