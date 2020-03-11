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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 09:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla saat 13.30’da toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 bakanın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

(AA)

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs

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