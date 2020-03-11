Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 3 bakan\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla Bilkent Yerle\u015fkesi'nde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek toplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan saat 16.30'da bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 yap\u0131lacak.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 'Ona sar\u0131ld\u0131m, \u00fcz\u00fcld\u00fcm, a\u011flad\u0131m...' Dinmeyen ac\u0131!T\u00fcrkiye'de ilk koronavir\u00fcs vakas\u0131! Hastan\u0131n sa\u011fl\u0131k durumu nas\u0131l?L\u00f6semi belirtileri neler? Ge\u00e7meyen morluklara dikkat!