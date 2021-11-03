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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! 3. doz BioNTech'te karar günü

03.11.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması beklenirken, 3. doz BioNTech konusunun da netlik kazanması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! 3. doz BioNTech'te karar günü

Koronavirüsle mücadelede tavsiye kararların alındığı Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.30'da, Bakan Koca başkanlığında toplanacak. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

3. DOZ BIONTECH AŞISI KONUSU

Toplantının başlıca konularından birisi, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlarda 3. doza gerek olup olmadığı. Bugün netlik kazanması beklenen 3. doz aşı konusunda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, "Yarın Bilim Kurulu gündeminde olacak" demişti.

Bakan Koca'dan BioNTech'te 3. doz aşı açıklamasıBakan Koca'dan BioNTech'te 3. doz aşı açıklaması


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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca bilim kurulu
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