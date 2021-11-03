Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! 3. doz BioNTech'te karar günü

Koronavirüsle mücadelede tavsiye kararların alındığı Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.30'da, Bakan Koca başkanlığında toplanacak. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

3. DOZ BIONTECH AŞISI KONUSU

Toplantının başlıca konularından birisi, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlarda 3. doza gerek olup olmadığı. Bugün netlik kazanması beklenen 3. doz aşı konusunda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, "Yarın Bilim Kurulu gündeminde olacak" demişti.



