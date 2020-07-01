Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Türkiye'de mayıs ve haziran aylarında kademeli olarak başlayan yeni normalleşme sürecine, 1 Temmuz itibarıyla bir yenisi daha ekleniyor. Bugünden itibaren düğün ve nişan törenleriyle birlikte sinema ve tiyatro salonları gibi etkinlikler de serbest olacak.

Bu gelişmelerle birlikte Bilim Kurulu da saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Kritik toplantı sonrası saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Toplantıda, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası artan vaka sayılarına karşı yapılması gerekenlerin ve bugünden sonra alınması gereken tedbirlerin ele alınması bekleniyor.



