HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gözler açıklamaya çevrildi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gözler açıklamaya çevrildi

27.01.2021 08:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gözler açıklamaya çevrildi

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Salgınla mücadelede son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, aşılamada gelinen sürecin yanı sıra kısıtlamalarla ilgili de görüşülmesi bekleniyor. Öte yandan toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Tüm Türkiye 'yasaklar kalkacak mı?' sorusunu merak ederken, Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha toplanıyor. Sağlık Bakanı Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, koronavirüsle mücadelede gelinen son noktanın görüşülmesi bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan aşılamayla ilgili de son gelişmelerin ele alınması beklenirken, vatandaşın ise en fazla merak ettiği şey, kısıtlamalar konusu.

ERDOĞAN MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bazı konuşmalarda, vaka ve hasta sayılarındaki gerilemeye göre, kısıtlamaların yeniden ele alınabileceği mesajını vermişti. Bu gelişmeler ışığında sokağa çıkma kısıtlamaları ile kafe ve restoranlarla ilgili alınacak yeni kararlar büyük merak konusu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Azerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildiAzerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi
42 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 42?42 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 42?

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Trump gitti ama tartışma bitmedi! 'Bunun adı siyasal intikamdır'

Trump gitti ama tartışma bitmedi! 'Bunun adı siyasal intikamdır'

Koronavirüse karşı yeni ilaç

Koronavirüse karşı yeni ilaç

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında gözaltı kararı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Uzman erbaş alımı başvuru formu 2021... 5 bin uzman erbaş alım tarihleri! Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

5 bin uzman erbaş alımı başvuruları devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 16 bin sağlık personeli alımı kılavuzu 2021... ÖSYM,16 bin sağlık personeli alımı ne zaman, tarihleri ve açık kadrolar!

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman olacak?

Milletvekilleri aşı olacak mı? TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklama

Milletvekilleri aşı olacak mı? TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021... ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/7 atama başvuru tarihleri son gün!

KPSS-2020/7 atama başvurusu için son gün!

Hasdal'da yön tabelası yola devrildi, trafik kilitlendi

İstanbul'da trafiği felç eden olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.