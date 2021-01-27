Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gözler açıklamaya çevrildi

Tüm Türkiye 'yasaklar kalkacak mı?' sorusunu merak ederken, Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha toplanıyor. Sağlık Bakanı Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, koronavirüsle mücadelede gelinen son noktanın görüşülmesi bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan aşılamayla ilgili de son gelişmelerin ele alınması beklenirken, vatandaşın ise en fazla merak ettiği şey, kısıtlamalar konusu.

ERDOĞAN MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bazı konuşmalarda, vaka ve hasta sayılarındaki gerilemeye göre, kısıtlamaların yeniden ele alınabileceği mesajını vermişti. Bu gelişmeler ışığında sokağa çıkma kısıtlamaları ile kafe ve restoranlarla ilgili alınacak yeni kararlar büyük merak konusu oldu.

