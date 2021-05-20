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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak

20.05.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de katılacağı toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Son gelişmelerin ve aşı konusunun ana gündem olacağı toplantının ardından saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

UĞUR ŞAHİN DE KATILACAK

Bugün bir ilkin yaşanacağı toplantıya, Alman BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin de video konferansla katılacak.

Bakan Koca duyurdu! Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacakBakan Koca duyurdu! Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada BioNTech aşısına ilişkin bilgi veren Bakan Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirmişti.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

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