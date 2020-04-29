Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Kritik toplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan saat 16.00\u2019da Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Dr. Fahrettin Koca bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi\u00e7\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Metroda korku dolu anlar! Bay\u0131l\u0131p raylara d\u00fc\u015ft\u00fcMeteoroloji'den bir\u00e7ok ilimiz i\u00e7in sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f uyar\u0131s\u0131Market al\u0131\u015fveri\u015flerinizi nas\u0131l daha g\u00fcvenli yapabilirsiniz?