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  4. Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 08:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Kritik toplantının ardından saat 16.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacağı öğrenildiç

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