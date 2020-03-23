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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 19:23 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili kritik Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Koca, "Sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, koronavirüsle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere saat 13.30'da toplandı.

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alındı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Koronavirüsün ortaya çıkışının üzerinden 104 gün geçti. Süreci yakından izliyorsunuz. Dün akşam saatlerinde bugüne dek tespit edilen vaka sayısını açıkladım. Şüphelilerin takibinde testlerin hızla yapılmasında tanık olan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında titiz davranıyoruz.

Dün itibariyle toplam test sayısı 20 bin 345'ti, tanı sayısı 1236 olmuştu. Kaybettiğimiz hasta sayısı ise 30. Her biri ileri yaşlardaydı ve kovid19'a eşlik eden başka hastalıkları da bulunuyordu. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemeleri konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz.

Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok.

Sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz.


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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs

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