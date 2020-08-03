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Koronavirüs: Bilim Kurulu Üyesi İlhan 'Bayramın bilançosu 15 gün sonra ortaya çıkacak' dedi

03.08.2020 17:22 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban Bayramı süresince koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlere yeterince dikkat edilmediğini söyledi. İlhan bunun 10-15 gün sonraki tabloya vaka sayısında artış olarak yansıyabileceği uyarısında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bayramdaki manzaranın "kaygı verici" olduğunu vurgulamıştı.

Koronavirüs: Bilim Kurulu Üyesi İlhan 'Bayramın bilançosu 15 gün sonra ortaya çıkacak' dedi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban Bayramı süresince koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlere yeterince dikkat edilmediğini söyledi. İlhan bunun 10-15 gün sonraki tabloya vaka sayısında artış olarak yansıyabileceği uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı'na açıklama yapan İlhan, Kurban Bayramı'nda bayramlaşma, kurban kesimi ve tatilde kurallara uyumunun istenen düzeyde olmadığını belirtti.

İlhan, "Sayın Bakanımız Fahrettin Koca tarafından kurban kesim alanlarında, bayram ziyaretlerinde, cemaatle kılınan namazlarda bazı tedbir kararları açıklanmıştı. Bugün bayramın son günü ve uyuma baktığımızda maalesef istenilen düzeyde olmadığını düşünüyorum" dedi.

İlhan "Cemaatle kılınan namazlarda vatandaşlar uyum içindeyken, zaman zaman kurban kesim yerlerinde pazarlıklarda ya da hayvan seçimi sırasında istemediğimiz görüntülerle karşılaşabildik" diye konuştu.

Özellikle halk plajlarında yoğunluk vardı

Bayram boyunca havanın yurt genelinde sıcak olmasıyla, büyük kentlere yakın plajlar başta olmak üzere, sahiller doluydu.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "En büyük sıkıntı ise maalesef, meydanlar ve özellikle plajlarda ve buraya gitmek için kullanılan toplu taşım araçlarında oldu. Plajlarda şezlonglar arası 1,5-2 metre kuralının ihlal edildiğini, birçok kişinin maske takmadığını ve çok yakın oturduğunu gördük" dedi.

İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vapur, tramvay gibi toplu taşım araçlarında kuralları ihlal eden çok sayıda vatandaşımızın olduğunu gördük. Keza yine kalabalık bayram ziyaretleri görüntüleri ile karşılaşıldı. Bunlar, önümüzdeki günlerde yeni vaka olarak karşımıza çıkacaktır. Bugünlerdeki ihlallere ilişkin vaka artışları yaklaşık 10-15 gün sonra tabloya yansıyacaktır."

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1289961424077299715?s=20

'**Okulların açılmasıyla ilgili kararı etkileyebilir**'

Bilim Kurulu Üyesi İlhan, Kurban Bayramı sonrası vaka sayılarının, okulların açılma tarihi ve uygulama şekli üzerinde etkili olacağının altını çizdi;

"Normal seyrinde okullar 31 Ağustos'ta açılacak ancak bayram sonrası vaka tablosu bu eğitimin uzaktan, hibrit veya karma eğitim tarzında mı olacağını belirleyecektir. Tedbirlere uyum, çocuklarımızın geleceği için çok büyük önem taşıyor."

Türkiye'de ikinci dalga tehdidine ilişkin de konuşan İlhan, "Öngörülen ikinci dalga dönemine, tedbirlere uyumla bugünden daha iyi durumda geçilmesi, önem taşımaktadır. Kurallara uyulmazsa pozitif vaka sayıları sonbaharda daha da artacaktır. Gevşeme kabul edilemez" dedi.

Prof. Dr. İlhan, Türkiye'deki vaka sayılarına ilişkin değerlendirme yaparak, 22 Temmuz'da 902 olan yeni vaka sayısının, ayın 24'ünde 937, 26'sında 927, 28'inde 963, 30'unda 967, 31'inde 982, 1 Ağustos'ta 996 ve 2 Ağustos'ta 987 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

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