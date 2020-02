Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kara: Maske takmamızı gerektirecek durum yok

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim ülkemiz için maskeyi takmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Dışarıya çıktığımızda, dolaşırken veya herhangi bir toplu alana geçerken de maske takmamızı gerektirecek özel bir durum yok" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs ile ilgili Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nca alınan tüm tedbirler, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun öneri ve yönlendirmesiyle gerçekleşiyor. 26 kişiden oluşan Bilim Kurulu'nun üyelerinden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, DHA'ya konuştu. Prof. Dr. Kara, Türkiye'nin salgına karşı en erken tedbirleri alan ülkelerin başında geldiğini söyledi. Bilim Kurulu'nun yaklaşık 15 gündür çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Kara, "Koronavirüsün ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl bulaştığını, hangi durumlarda virüsten şüphelenmemiz gerektiğini anlatan çok detaylı bir rehber kitapçık hazırlandı. Dünyada koronavirüse karşı bilgilendirme amacıyla ilk hazırlanan rehber kitapçıklardan bir tanesiydi bu. Ve sonrasında da hem Dünya Sağlık Örgütü, hem de diğer ülkelerin de Çin'den gelen verilere istinaden bu rehber güncellendi. Şu an 3'üncü güncellemesini yapıyoruz. O bakımdan bizim ülkemizde bu virüse karşı ciddi bir hazırlığın olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

'VİRÜSÜN GİRİŞİNİ ÖNLEMEYE DÖNÜK ÇALIŞALAR YAPILDI'

Prof. Dr. Kara, virüsün öncelikle Türkiye'ye girmemesi yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Yani Çin'de görülen bir enfeksiyonun Türkiye'ye nasıl gelebileceği, hangi koşullarda gelebileceği, gelirse de nasıl geleceği ve nereden geleceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Risklerimizi de belirledik ve Türkiye'de de doğal olarak hepimizin aklına ilk geldiği gibi havaalanından girişin yapılmasının muhtemel olduğunu düşündük. Bu yönde de uçaklara biniş öncesinde ve sonrasında havaalanlarında hazırlıklar yapıldı. Ve termal kamera uygulamasına başlandı. Yani çalışmaların ilk basamağı virüsün Türkiye'ye girişini önlemeye dönük yapılan çalışmalar oldu" diye konuştu.

'TÜM İLLER VE İLÇELER HAZIR VAZİYETTE'

Prof. Dr. Kara, Bilim Kurulu'nun Türkiye'nin geneli ile ilgili olarak çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "Bu çalışmalar sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılıyormuş gibi düşünmemek lazım. Anadolu'nun her yerinde sağlık personellerimizin bir ön bilgilendirilmesi yapıldı. 112'lerin hepsinin bilgileri mevcut. Mesela bir turist 'Ben 14 gün önce Çin'de bulunmuştum veya Çin'den geçmiştim' gibi bir ifade verdiği anda 112 ekiplerimiz o kişiyi izole olarak, yani gerekli önlemleri alarak ve tıbbi maskelerini takarak o şekilde hastaneye getirecekler. Hastaneye getirirken de merkeze bilgi verecekler. Hastaneler de bu konuda bilgilendirildi ve bunun hazırlığı tüm Anadolu'da yapıldı. Eğer Türkiye'de bir vaka görülürse, şu anda hangi hastaneye yatabileceği, hangi koşullarda yatabileceği hepsi, belirli. Tüm hastanelerimizde yatabilir; ama biz yine de bulaşma önlemlerini düşünerek onların hepsi planlanmış ve bu plan çerçevesinde de tüm iller ve ilçeler hazır vaziyette" dedi.

'MASKE TAKMAMIZI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK'

Bilim Kurulu'nun 7 gün 24 saat çalıştığını kaydeden Prof. Dr. Kara, "Mesela bugün çıkan bir bilgiyi değerlendirip, 'acaba bizim buna ekstra bir önlem almamız gerekir mi ya da farklı bir uygulamaya gitmemiz gerekir mi?' diye günlük olarak toplanıp, değerlendirmeler yapıyoruz. Ama gece gündüz demeden de her durumu birbirimizle sürekli paylaşıyoruz. Bizim ülkemiz için şu anda maske takmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Yani genel anlamda dışarıya çıktığımızda, dolaşırken veya herhangi bir toplu alana geçerken de maske takmamızı gerektirecek özel bir durum yok" diye konuştu.

'VİRÜS TAŞIYORLARMIŞ GİBİ DAVRANIYORUZ'

Prof. Dr. Kara, Çin'den tahliye edilen yolcularla ilgili olarak da bu konuda çalışmaların çok önceden başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Öncelikle vatandaşların bilgileri alındı. Hangi koşullarda oldukları öğrenildi. Arkasından bu vatandaşlarımızın herhangi bir şikayetlerinin olmadığına dair beyan alındı. Ve oraya giden sağlık ekibi içindeki enfeksiyon hastalıkları hocalarımız muayeneleri yapıp, herhangi bir bulguya rastlanmadığına dair örnekleri aldılar ve daha sonra bu vatandaşlarımız uçağa alındılar. Ve o uçak tüm izolasyon yöntemlerinin birer basamak ilerisi uygulanarak Türkiye'ye doğru yola çıktı. Hastanede enfeksiyon süresinin gelişebilme olasılığı olan en uzun sürede izlenecekler. Ve bu izleme sırasında da başkaları ile temas etmemeleri sağlanacak. Bulgulara rastlanırsa da direkt enfeksiyon yönünden araştırmaları gerçekleştirilecek. Ülkemize virüsün girişini engellememiz için bu kişiler virüsü taşıyormuş gibi davranıyoruz. Aslında bunlar çok uzun süredir orada izoleler, başka kimseyle temas etmediler ve aynı zamanda hiçbir bulguları yok. Sağlam olduklarından eminiz ama ona rağmen riski sıfırlamak için biz bu gelen kişileri 14 gün boyunca bir alanda misafir ediyoruz."

